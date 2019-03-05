ЦИК представила КС документы, необходимые для подтверждения результатов выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в понедельник, 4 марта, Конституционному суду документы и материалы, необходимые для подтверждения результатов выборов в Парламент Республики Молдова от 24 февраля 2019 года и для признания мандатов депутатов, передает IPN.

ЦИК представила суду постановление и протоколы об итогах выборов в национальном округе и одномандатных округах, список кандидатов, избранных в национальном округе и одномандатных избирательных округах, списки кандидатов, объявленных резервными на должности депутатов в национальном округе, а также отчет о результатах выборов.

ЦИК передала Конституционному суду постановление и протоколы о подведении итогов консультативного республиканского референдума от 24 февраля 2019 года и отчет о его организации и проведении.

В течение пяти дней после получения документов от Центральной избирательной комиссии, но не ранее окончательного решения суда по жалобам, поданных в соответствии с процедурами, установленными законодательством, Конституционный суд должен подтвердить или опровергнуть законность выборов. Одновременно Конституционный суд должен подтвердить мандаты избранных депутатов и списки резервных кандидатов.