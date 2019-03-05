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Семья
Женщину пытаются убедить не отказываться от новорожденного ребенка
05.03.2019

Чтобы предотвратить отказ от новорожденного, муниципальное Управление по защите прав ребенка пытается убедить его мать временно переехать, с еще тремя детьми, которые у нее есть, в материнский центр, где она сможет восстановиться после родов и получит психологическую консультацию, а также продовольственную и материальную поддержку.

Женщине 30 лет, и она родила здорового ребенка, которого готова оставить в роддоме из-за финансовых трудностей, с которыми сталкивается семья.

Временно исполняющая обязанности начальника муниципального Управления по защите прав ребенка Лучия Качук заявила для IPN, что лично поговорила с молодой матерью. Такие случаи редко происходят в столице. В прошлом году две женщины были готовы отказаться от своих детей, но их удалось убедить не делать этого.


 
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