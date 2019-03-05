Каковы золотовалютные резервы национальных банков?

Республика Молдова является государством, которое почти полностью владеет резервами страны в иностранной валюте. Последний отчет Национального банка о ситуации на 22 февраля этого года показывает, что совокупные официальные резервные активы составляют около 2 миллиардов 808 миллионов долларов США (2 808 270,40 тысяч), а стоимость золотого запаса составляет чуть более трех миллионов долларов (3 207,52 тысяч).

На впрос IPN, бывший министр финансов Вячеслав Негруца, в настоящее время эксперт Transparency International Moldova, отметил, что небольшой запас золота, находящийся в распоряжении Национального банка Молдовы, объясняется тем фактом, что страна не имеет золотых месторождений и никогда не была важным игроком на региональном или мировом рынке золота. Золото из резерва Национального банка Молдовы было унаследовано от Национального казначейства после ликвидации учреждения.

Тот факт, что Республика Молдова хранит большую часть своих запасов в иностранной валюте, является преимуществом, считает Вячеслав Негруца. Валюта не требует больших затрат на обслуживание и проста в использовании в транзакциях. Периодически Национальный банк инвестирует часть своих валютных резервов на рынках капитала за рубежом, а прибыль возвращается в казну Национального банка.

По словам Вячеслава Негруца, практика центральных банков государств держать значительную часть золотовалютных резервов страны в золоте особенно применялась до кризиса 1929-1933 годов. В то время запасы золота были важным фактором, гарантирующим стоимость национальной валюты. После того экономического кризиса национальные банки изменили свой подход и не строили свою денежно-кредитную политику только на основе своих золотых резервов, но и с точки зрения валютных резервов, ВВП, инфляции и других факторов. В настоящее время центральные банки регулярно обменивают часть золотых резервов для получения прибыли, но это не „легкий” рынок, потому что предсказать изменения цен нелегко, говорит Вячеслав Негруца.

Бывший министр также говорит, что хранение большого количества золота требует больших расходов. Золото требует особых условий для обслуживания, хранения, включая возможности для обеспечения мер безопасности и охраны. Государства, которые не имеют достаточных возможностей для хранения золотого резерва, предпочитают хранить некоторое количество золота в другой стране за плату. Швейцария - государство, обладающее большими возможностями для хранения своих золотых резервов, швейцарские банки хранят также часть золотых резервов других государств.