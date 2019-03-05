Могут быть утверждены только 80 депутатов, а не 101? Эксперт: Это не спекуляция, а положение Кодекса о выборах

Эксперта в области государственной политики Штефана Глигора в интервью europalibera.org спросили, является ли это только спекуляцией или версией, имеющей право на существование, что, по некоторым сообщениям, может быть утверждено меньшее количество мандатов депутатов парламента – не 101, а 80, и тогда будет легче создать парламентское большинство, которое решит, кто будет управлять Республикой Молдова. Это не спекуляция, а законное положение Кодекса о выборах, пояснил он.

«Так, в статье 101, ч. 1 и 2, говорится, что выборы считаются состоявшимися, если утверждены 2/3 мандатов по пропорциональным спискам и 2/3 по одномандатным округам, результаты выборов в 2/3 избирательных округов. Я предупреждал об этом риске в июле 2018 года, что выборы могут быть признаны недействительными без отмены общенационального результата в 17 избирательных округах.

Поэтому, если, скажем, будут проблемы в получении определенного количества мандатов, могут быть признаны недействительными результаты в нескольких округах и там проведены повторные выборы, а Конституционный суд может, например, утвердить 50 мандатов депутатов по пропорциональным спискам, а из 51 вычитаем 17 и получаем количество мандатов, которые могут быть утверждены, например, в одномандатных округах.

Может быть и 5, и 7, и сколько нужно. И поэтому я предупреждал и говорил, что Конституционный суд играет решающую роль, а недавние назначения в КС объясняют, почему Демократическая партия пошла против общественного мнения и иностранных партнеров, назначая в КС людей предвзятых и связанных с Демократической партией, именно чтобы провести эти меры, если возникнут проблемы с обеспечением парламентского большинства», – считает Глигор.

По его словам, такая власть не будет легитимной и не будет представительной, и такое правительство не должно быть.

Андриана Кептине