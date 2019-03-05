Спустя 5 лет после утверждения закона, в Молдове все еще невозможно получать стволовые клетки

Хотя прошло пять лет с момента утверждения закона, позволяющего частным медико-санитарным учреждениям наряду с общественными получать человеческие клетки, в том числе стволовые клетки, этого так и не происходит. Закон, принятый в 2014 году, не внедряется в условиях отсутствия механизмов авторизации, мониторинга и проверки этого процесса. На прошлой неделе правительство одобрило постановление, в соответствии с которым Агентству по трансплантации присваивается новая обязанность – координировать и контролировать деятельностью по искусственному оплодотворению. Проект предусматривает создание банков тканей и клеток человека, включая стволовых и репродуктивных клеток. Постановление пока не опубликовано в Официальном мониторе.

Директор Агентства по трансплантации Игорь Кодряну заявил для IPN, что несколько лет назад было изменено законодательство, регулирующее и получение гемопоэтических клеток. Однако для его внедрения должны были быть утверждены изменения в ряде нормативных актов.

Игорь Кодряну отметил, что за все эти годы было предпринято несколько действий, в том числе twining проект стоимостью 1,2 млн. евро, в рамках которого были обучены десятки людей в области трансплантации, донорства органов и тканей. В рамках этих мероприятий было отмечено, что есть некоторые недостатки в том, что касается управления другими областями, такими как репродуктивная медицина или экстракорпоральное оплодотворение. Закон существовал, но не было четкого мониторинга, и не клинического процесса, который является очень специфичным, а тенденций, препятствий, количества изъятий. По рекомендации экспертов, этот мониторинг был поставлен в задачу агентства.

После того, как утвержденное недавно постановление правительства будет опубликовано в Официальном мониторе, Агентство по трансплантации должно представить на рассмотрение и утверждение необходимые документы для получения разрешения на создание банков тканей и клеток и юридических лиц, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, доставке и хранению тканей и клеток.

Игорь Кодряну отметил, что есть много этапов, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить безопасный процесс, а человек, желающий сохранить эти стволовые клетки, должен быть уверенным в то, что соблюдаются все условия. Новые полномочия, которые будут у Агентства по трансплантации, позволят учреждению контролировать и переговоры представителей банка клеток с потенциальными бенефициарами. Люди, которые обращаются к этим услугам, должны иметь гарантию того, что они правильно информированы. Например, эти клетки используются безопасно в ряде заболеваний, а в других, таких как диабет или нейродегенеративные заболевания, исследования находятся только на экспериментальной стадии.

С принятием всех необходимых нормативных актов, будет установлена четкая процедура, согласно которой юридическое лицо или представитель банка из-за рубежа сможет получить необходимое разрешение.