«Глобус Молдовы»: Молдаване всего мира ищут друг друга, испытывая огромную ностальгию по «старой доброй Молдавии»

И что самое интересное, даже кишиневцы, которые пока никуда не уехали, вспоминают, как жили, и ищут бывших соседей и одноклассников.

Как вы думаете, лет так через 20-30 кто-то из нас или наших детей будет с ностальгией вспоминать наш город или страну? У меня на этот счет большие сомнения. Вряд ли кто-то с упоением будет вспоминать наши грязные обшарпанные улочки и разбитые дороги, уродливые, безвкусные, лишенные всякой души здания. Я даже не уверена в том, что кто-то будет скучать по соседям и одноклассникам — слишком равнодушны сейчас люди друг к другу, чтобы вспомнить о ком-то через пару десятков лет. Раньше к соседям без стука входили, сейчас даже и не знают, как зовут людей, живущих на одной площадке...

Но права ли я - покажет время. Кто знает, может, как в том анекдоте, это, оказывается была белая полоса... Кто знает, возможно, люди дальше станут еще черствее и холоднее, и мы еще будем вспоминать, какие теплые и душевные отношения у нас были в 2019-м...

А в 2019 году нынешних и бывших жителей Молдовы захлестнула ностальгия по прошлому. Скорее всего, она и раньше была, но теперь с развитием соцсетей и, соответственно, открывшимися возможностями общения друг с другом, она стала очень заметна! Так, в Фейсбуке совсем недавно появилась группа «Кишиневцы». В уставе группы говорится, что группа создана для общения и дружбы, для воспоминаний, поиска старых и новых друзей. Никакой политики и негатива. И понеслось! В наше время в это трудно поверить! Это, даже можно сказать, поражает воображение, но люди ищут не только одноклассников, родственников и коллег, но и соседей – как по дому, так и по району! Находят друг друга, общаются, пускают слезу. Публикуют фотографии — прошлого и настоящего. А потом появляются такие вот комментарии: «Ну всё! убедили! Достали! Ищу билеты в Кишинёв!» Или вот это: «Кажется, уговорила мужа на пару дней в Кишинёв» и дальше множество вопросов о том, как доехать до любимой Ботаники, до любимого парка Долину Роз и прочее.

География широка: вся Европа, Канада, Новая Зеландия, Марокко и так далее. Десятки лет назад уехали наши люди в разные страны, а сердце до сих пор здесь...

Жаль только, что, приехав на несколько дней в Молдову, наши бывшие соотечественники вряд ли останутся довольными увиденным. Скорее всего, наоборот, уедут с разбитым сердцем и уже никогда не захотят вернуться. Кишинева, который они любили, уже нет. Теперь это всего лишь иллюзия...

Те, кто не уехал, по крайней мере, пока, тоже ностальгируют по прошлому. Вспоминают аллею, где посажен клен Гагариным и «который сейчас без таблички». Там состоялось первое свидание с будущим мужем... Кафе «Гугуцэ», куда ходили с ребенком... Заводы, которые работали. Печалятся, расстраиваются.

Но вдруг появляется оптимист, публикующий красивые фотографии настоящего Кишинева. И мы очень рады таким фотографиям, смотрим, любуемся и утешаем себя: «Все хорошо»...

ЛИДИЯ ТКАЧ