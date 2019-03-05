«Я уехал из Молдовы на Кипр – там жители подметают перед домами. А вы когда это последний раз делали – а ведь с этого все начинается?»

Все винят во всех бедах правительство и депутатов, но не делают даже шага, чтобы изменить страну к лучшему. В 2009-ом, когда коммунисты проиграли выборы, я оставил все и переехал на Кипр.

Снял домик. В 5 утра вышла бабушка и начала мести улицу перед своим домом. Это не в селе. Это в центре Лимассола. Самого крупного города на Кипре. Это меня очень поразило.

Кипр чем-то очень похож на Молдову. Но более местечковый. Все друг друга знают. И еще, на Кипре коррупция - это что-то нормальное. У них тоже никаких ресурсов. У них тоже свое Приднестровье. У них тоже выборы, скандалы, расследования. Да, у них есть море, 3 месяца в году. Но живут они больше с низкого налогообложения. Которое раньше было оффшором. И когда у них был кризис, спасла их Россия, а не Евросоюз.

А вы когда-нибудь видели, чтобы у нас, в Молдове, кто-то вышел и подмел перед своим домом? Все винят правительство, депутатов и так далее. А когда в последний раз кто-то вышел и подмел улицу перед своим домом.

Возьми в руки метлу, чтобы изменить страну к лучшему!

Фото: Алексей ФОКИН

РАДУ МУНТЯНУ