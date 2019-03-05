Каролина Виеру. От Киева до Кишинева 470 километров и минус 6% в ставке налога на прибыль

Интервью с директором компании P.A.A. Каролиной Виеру. Специализация P.A.A. –ведение бухгалтерского учета предприятий-клиентов. Из примерно 70 клиентов P.A.A. только два предприятия с молдавскими учредителями. Остальные – предприятия с иностранными инвестициями. Тема разговора – налоги и Молдова как страна для инвестиций.

Каролина, хочу начать разговор с одной истории о налогах. В 1964 году Битлы впервые заработали больше, чем миллион фунтов стерлингов на каждого. Это была хорошая новость, которую сообщил им их бухгалтер. А плохая состояла в том, что на руки они получат не миллион, а гораздо меньше. Гораздо-гораздо меньше. Примерно по 50 тысяч.

Я читала эту историю. Тогда в Англии для богатых был налог 83%, а если это не ”заработки”, а дивиденды, то налог мог доходить до 95%.

То есть, молдавский налог на прибыль в 12% и 6% на дивиденды это ой как хорошо?

Я не готовилась специально, чтобы сравнить молдавское налоговое законодательство с другими, но то, что помню по памяти – в Украине налог на прибыль составляет 18%. Всего 470 километров на восток и плюс 6 процентов к Молдове. В Германии вообще 30% налог на прибыль, если владельцев предприятия несколько, и 45%, если один.

Судя по всему, мы в Европе “зе бест”?

Нужно уточнить румынские налоги. В последнее время они активно изменяли налоговые ставки. Не так давно было 16% налог на прибыль и 24% НДС, но сейчас ставки изменены. Более того, если я не ошибаюсь, в Румынии введен налог на прибыль, если оборот компании до 1 млн. € в год, в размере 1% от оборота компании. И НДС снижен до 19%, а для некоторых отраслей существенно ниже.

Думаю, сравнивать налоговые ставки можно до бесконечности, но реальный показатель – это приходят на рынок предприятия с иностранными инвестициями или уходят. Учитывая специфику P.A.A. и твою специализацию на ведении учета для предприятий с иностранными инвестициями, в 2018 году был отток или приток клиентов?

В 2018 году мы взяли на обслуживание, как бухгалтерское, так и юридическое (тут есть услуги и HR), 10 новых предприятий с иностранными инвестициями. По странам – США, Турция, Румыния, Италия. По отраслям – консалтинг, сельское хозяйство, текстильная промышленность, точнее традиционный пошив, итальянцы здесь делают одежду на экспорт.

Есть ощущение в работе с клиентами, что они напряжены или чувствуют себя некомфортно в молдавской деловой среде?

Я сама оптимист по жизни и мне кажется, что и клиенты мне достаются такие. Если попытаться обобщить психологический портрет инвестора, то он разнится от страны к стране. Итальянцы любят много поговорить. Причем, даже если бизнес небольшой, то он описывается чуть ли не как вторая римская империя.

Очень комфортные клиенты из Румынии. Румынских инвесторов больше всего. Понятно, что облегчает работу и отсутствие языкового барьера. Но они какие-то по-настоящему открытые и, честно, с отличным чувством юмора. Зато недавно был клиент из Прибалтики, интересовался инвестициями в молдавскую недвижимость, оказался педантом из педантов. Переспрашивал каждый пункт.

Какие проблемы для иностранцев в ведении бизнеса в Молдове? На что жалуются твои клиенты?

А чего им жаловаться, когда их проблемы решаем мы? Если честно, я за всю историю работы, а P.A.A. работает с 2004 года, помню только одну нерешенную проблему. Французская компания занималась экспортом их Молдовы сельхозпродукции и явно попала под давление. Блокировались закупки у населения, без особых оснований надолго задерживались фуры на таможне. Но это история не 2018 года.

А в 2018 году уже все гладко?

Гладко не бывает, но мне нравится готовность властей исправлять ошибки. Например, появилась норма сдавать отчет в случае увольнения работника или ухода в отпуск по уходу за ребенком в тот же день. Это не очень реально и очень хлопотно. Так было в 2018 году. Смотрела нормативные материалы февраля 2019 года – уже 1 день поменяли на 10. Нормальный срок.

Много вообще мелочей, которые ты изменила бы в налоговых нормах и правилах?

Хватает еще. Вот выписка электронных налоговых накладных. Их можно выписывать только сегодняшним днем. А мне 1 февраля нужно для клиента выписать накладную от 31 января. Я бы разрешила выписывать накладные обратным числом сроком до 30 дней.

Или еще более наболевшее – юридический адрес. При регистрации сейчас можно указать любой. Ответственность за это несет клиент. Но при постановке на налоговый учет уже требуется контракт на найм помещения. А у меня многие клиенты хотят использовать мой офис как юридический адрес, все равно все их документы хранятся у меня. Но нельзя, не положено. А я сама арендатор и предоставить им договор не могу.

Кстати, заговорили об аренде, вспомнил разговор с директором твоего здания, Kentford-a, Виктором Сытником. Он когда-то развивал идею, что в Молдове, кроме айтишников, нужно дать налоговые льготы людям творческих профессий. Чтобы сюда потянулись юные и старые джоан роулинги. Атмосфера в стране для иностранцев прекрасная: климат, вино, еда, дружелюбный народ… Как тебе такая идея?

Я не законодатель, а юрист и бухгалтер. Но ты же видишь какой эффект от введения 7% налога для ИТ-компаний. Так что, если бы сюда стали приезжать писатели или кинематографисты, то Молдова бы только выиграла.

P.S. Для интервью было запланировано еще пару вопросов, но разговор и работу фотографа вдруг прервал хаски Каролины, которую привели поздороваться с хозяйкой. Так что, завершение интервью – беззвучный диалог Каролины с Никой и покушение хаски на флаг P.A.A

ПАВЕЛ ЗИНГАН