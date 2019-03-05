Сценарий „ситуационной коалиции”, проанализированный экспертами

Создание „ситуационной коалиции” между избирательным блоком ACUM DA - ПДС и Партией социалистов в следующем парламенте было бы единственным сценарием, который спасет молдавское общество. Это означало бы не столько классическую коалицию, сколько проведение необходимых процессуальных шагов для принятия сути, а суть заключается в отмене смешанной системы, утверждают некоторые эксперты. Другие считают, что „этот сценарий был бы достойным вариантом, если бы его можно было бы применить на самом деле”. Мнения были высказаны в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале „Jurnal TV”, передает IPN.

Эксперт в области публичной политике Штефан Глигор говорит, что суть „ситуационной коалиции” заключается в принятии законодательного пакета, который может быть структурирован в двух разделах. Они относятся к свободным и справедливым выборам, включая законопроект об отмене смешанной системы и возвращении к пропорциональной системе. Кроме того, должны быть освобождены из-под политического контроля органы уголовного преследования, и это было бы возможным путем изменения законов о прокуратуре, о Национальном центре по борьбе с коррупцией. „Здесь мы говорим не столько о коалиции, сколько о проведении необходимых для принятия сути процессуальных бюрократических шагов, а суть заключается в отмене смешанной системы, возвращении к пропорциональной системе, на основании которой могли бы состояться свободные и честные выборы. Или у нас может быть даже улучшенная система в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, сделанными на протяжении многих лет”, - заявил Штефан Глигор.

„Это единственный сценарий, который спасет 4-8 лет жизни общества, что позволит избежать эмиграции сотен тысяч людей, спасет тысячи и тысячи детей от крайне уродливых сценариев разделения от родителей, который спасет последние остатки демократических элементов в этой стране. Социалисты в настоящее время находятся перед выбором: либо продаются на четыре года, исчезают и уходят в пустоту как политическое лицо, либо под давлением общества могут исправить свое поведение”, - отметил эксперт.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Влад Кульминский считает, что этот „ситуационный альянс” между ПСРМ и Блоком ACUM может быть достойным вариантом, если это было бы возможным на самом деле. „Но мы видели, что Партия социалистов, на самом деле, не является независимым игроком, с которым можно вести переговоры и на которого можно рассчитывать в будущем”, - отметил Влад Кульминский.

По его словам, социалисты провели до сих пор некоторые действия, которых необходимо проанализировать – в 2016 году был назначен генеральный прокурор с помощью ПСРМ, в 2017 году социалисты вместе с демократами изменили избирательную систему. Президент Игорь Додон также был временно отстранен от должности, но он вернулся на свою должность. „Это означает, что ПСРМ будет играть вместе с ДПМ”, - считает исполнительный директор ИСИ. По его мнению, если бы у Блока ACUM была бы „ситуационная коалиция”, тогда никто не мог бы быть уверенным, что социалисты пойдут до конца, чтобы демократизировать все государственные учреждения. Владислав Кульминский говорит, что такая коалиция очень опасна с политической точки зрения, и Блок ACUM может сильно себя дискредитировать.

„Мы наблюдаем вторую часть шоу, заключительную, и можно попасть в очень серьезную ловушку если попытаться исправить ситуацию, которую мы имели в течение последние 3-4 года, когда можно уничтожить и то, что уже достигнуто”, - отметил Влад Кульминский.

В результате парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля, в Парламент Республики Молдова прошли четыре политических формирования и три независимых кандидата. Таким образом, Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, Демократическая партия - 30, Избирательный блок DA ПДС - 26, Партия „Шор” - 7, и три кресла в законодательном органе достались независимым кандидатам. В публичном пространстве говорится о нескольких сценариях создания правящей коалиции, в том числе о так называемой „ситуативной коалиции” между ПСРМ и Блоком ACUM, которая может быть временно функциональной для решения конкретной ситуации.