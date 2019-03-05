Унионизм по-молдавски – как на него смотрят из Берлина

Политолог-международник Александр Рар рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, так ли опасен румынский унионизм, как его малюют некоторые местные политики.

Как говорил один из великих русских классиков, "дойти до убеждений вы можете только путем личного опыта и страданий". В этом смысле выбор этих убеждений является наиболее простым путем, зачастую не пережитым и до конца не осознанным. Человеку, который особо не хочет напрягаться в умозаключениях и выводах, легче получить разжеванную политиками идеологическую "конфету".

Но в таком случае он ведется преимущественно на "фантик", на "обертку", развернув которую может столкнуться с серьезным разочарованием.

Многих молдавских политиков с опытом можно назвать завзятыми "кондитерами", когда они реализуют свою сладкую продукцию в виде обещаний и идеологических посылов, после потребления которых многим становится горько.

В ходе прошедших в Молдове парламентских выборов тема геополитики сильно не разыгрывалась. Однако совсем скоро в республике, в том числе и в столице пройдут местные выборы, где тема унионизма и "русских танков" разыгрывается десятилетиями.

Корреспондент Sputnik Молдова захотел отрешиться от местечковых проблем и поинтересоваться у международного эксперта: как смотрят на проблему унионизма в Молдове из Европы, куда наша страна так стремится?

Ответ дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

Эксперт привел в качестве примера случай, который не так давно произошел в Австрии. Там была арестована группа 70-летних пожилых людей, которые отсылали фейковые письма руководству воинских частей о том, что готовится военный переворот. В итоге их посадили на 15 лет, несмотря на возраст и, казалось бы, не по-стариковски гнусную шутку. Применимо к Молдове, Рар подчеркивает, что государство вправе защищаться, если появляется угроза его суверенитету.

"Мне знакома история Молдовы, я интересуюсь ей. Ваша страна на протяжении определенных периодов истории была связана с Румынией. Сегодня с этой страной у Молдовы установлены добрососедские отношения, наработанные гуманитарные и экономические связи. Поэтому я считаю, что в этой ситуации не все решается запретами", - заявил собеседник.

По словам эксперта, людям надо объяснять, что тему унионизма некоторые политики в Молдове все еще разыгрывают исключительно в качестве политической карты, пусть и не столь "козырной" и "крапленой", как в 90-е.

"Президент в Молдове, как и в любой другой стране, - гарант конституции. Додон прав в том, что границы государства незыблемы и их необходимо защищать каждый раз, когда на них идет атака, пусть и на вербальном, вяло-идеологическом уровне. Его попытки оправданы тем, что он не хочет повторения событий подобных тем, что были на Украине и, тем более, которые имеют место в Венесуэле", - отметил политолог-международник.

По оценке Рара, политическая ситуация в Молдове сравнительно стабильна, а общество хоть и расколото по векторам геополитики, но ценит мир на своей земле. Поэтому, по словам собеседника, попытка разыграть унионистскую карту в Молдове выглядит с каждыми выборами все более наивной. Да, некоторые из граждан разделяют подобную точку зрения, но это, по словам Рара, сродни права человека во что-то верить, а не политическая доктрина.

"Достаточно посмотреть на позицию официального Бухареста, который не поддерживает подобные организации, действующие на территории этой страны", - подытожил политолог.

Андрей Петрик