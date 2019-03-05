Анна Одобеску: Надеюсь достойно представлять страну в Тель-Авиве

Исполнительница Анна Одобеску, которая будет представлять РМ на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, говорит, что гордится достигнутым результатом и что переживала огромное волнение в ходе Национального финала «Eurovision Song Contest»

«Довелось пережить огромное волнение, но, вместе с тем, это – приятное волнение и неописуемые эмоции, и я действительно горжусь тем, что мне удалось добиться победы. Для меня это очень важный шаг в моей жизни. И я надеюсь достойно представлять страну, я сделаю все для этого», — заявила Анна Одобеску.

Певица поблагодарить всех, кто поддерживал её в ходе конкурса.

Напоминаем, что в субботу, 2 марта, состоялся Национальный финал конкурса «Евровидение-2019».

Пьеса «Stay», исполненная Анной Одобеску, набрала наибольшее количество голосов со стороны профессионального жюри и была в предпочтениях публики.

Музыкальный вечер открыли победители Национального этапа конкурса прошлого года, группа «DoReDos». Один за другим все 10 участников финала, преодолевая переполнявшее их волнение, поднимались на сцену. Выступления артистов оценивало профессиональное жюри, сформированное из семи членов. С сольным номером выступила и исполнительница из-за Прута Эстер Пеони, которая на творческом состязании в Тель-Авиве будет представлять Румынию.

Победительница Национального этапа конкурса «Евровидение-2019» поднимется на сцену в Тель-Авиве во втором полуфинале международного творческого состязания, который состоится 16 мая. Вместе с представителем Республики Молдова на сцену Тель-Авива во втором полуфинале также выйдут исполнители из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Голландии, Хорватии, Литвы, Мальты. В конкурсе «Евровидение-2019» будут участвовать исполнители из 43 стран.

Представительница Республики Молдова, если ей удастся пройти этот этап, примет участие в Большом финале Международного песенного конкурса «Eurovision Song Contest 2019», который состоится 18 мая.

Анна Одобеску родилась в Дубоссарах в 1991 году. Здесь же она обучалась в коллективе эстрадной песни «Обыкновенное чудо», а также в музыкальной школе им. Г. Мургу. Дальнейшее обучение она продолжила в Приднестровском высшем музыкальном колледже им. А.Г. Рубинштейна (г. Тирасполь) и Академии музыки, театра и изобразительных искусств (г. Кишинев).