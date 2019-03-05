Как надо худеть: «Выгоняли с беговой дорожки, потому что боялись, что я ее сломаю»

В недавнем прошлом Дан Гарчу даже не интересовался спортом, ел все подряд и стоический выдерживал насмешки одноклассников, но все же смог кардинально изменить себя и свою жизнь.

Героем проекта «Лица улиц», который выходит в рамках утреннего шоу «Утро на СТС» стал 18-летний школьник из Вулканешт Дан Гарчу, который доказал, что при желании похудеть может каждый. Ему пришлось не легко, но он не сдался и теперь весит 87 кг.

В откровенном интервью молодой человек признался, что год назад, когда он весил 155 кг и когда у него были проблемы со здоровьем он даже не мог представить, что будет считать калории и заниматься спортом 6 дней в неделю.

«В 2017 году летом брат забрал меня к себе в Кишинев, чтобы я начал заниматься собой, потому что на тот момент ситуация была катастрофической. На протяжении двух месяцев мы ходили с ним в зал, бегали. Было очень тяжело, было трудно дышать. Меня даже вгоняли с беговой дорожки, потому что боялись, что я ее сломаю», - рассказал Дан.

Так школьник выглядел год назад

По словам молодого человека, когда он был в теле, пытался, как-то сам себя убедить, что все на самом деле не так плохо. Несмотря на то, что из-за лишнего веса было слишком высокое давление и из носа постоянно текла кровь. Он неоднократно просыпался ночью из-за кровотечений из носа.

«Когда я вернулся в родной город Вулканешты, не прекратил тренировки. У меня была цель весить хотя бы меньше 100 кг. Начал заниматься боксом. Тренер, как и с остальными ребятами занимался со мной бесплатно. За счет таких усиленных кардионагрузок мне удалось еще похудеть», - отметил юноша.

Дан признался, что несмотря на тренировки, он продолжал питаться как раньше и в определенный момент, просто перестал терять кг.

Раньше юноша совсем не следил за питанием

«Я безумно радовался, когда встал на весы и увидел там цифру 99. Я понимал, что на я правильном пути. Следующей моей целью было 90 кг. Я стал считать калории, даже купил весы для продуктов. Занимался боксом, каждое утро в 6 утра выходил на пробежки. И это дало результат. Сейчас я вешу 87 кг. На этом не собираюсь останавливаться. Моя цель весить 80 — 75 кг», - поделился Дан, отметив, что раньше ему постоянно приходилось выслушивать насмешки от одноклассников и даже случайных прохожих.

Сейчас дан весит 87 килограммов

Сейчас у целеустремленного юноши из небольшого городка на юге Молдовы новая цель — он хочет избавиться от излишков кожи на животе. Увы, с такой проблемой сталкиваются многие люди, которые сбрасывают десятки килограммов. Но Дан не отчаивается, в дальнейшем он планирует пройти консультации у врачей и, конечно, достичь своего идеального веса.