Илан Шор: «Пока политики лишь болтают, я строю дороги»

Примария Оргеева объявила о начале ремонта и модернизации городской улицы Елиберэрий. Об этом было объявлено во время инспекции по городу примара Оргеева Илана Шора.

Как сообщает ТРИБУНА, согласно пресс-релизу, работы пройдут на участке дороги, площадью в 1500 метров.

«Дорожники уложат два слоя асфальта, восстановят 4500 метров проезжей части и 3500 метров тротуаров. Для этих работ будут использованы 4000 тонн асфальта и 6000 тонн гравия. Во время инспекции Илан Шор выразил удовлетворение планом своей команды из примарии Оргеева по модернизации улицы Елиберэрий в самом начале весны», – говорится в пресс-релизе.

В другом контексте Илан Шор отметил, со ссылкой на политиков, которые только говорят, но ничего не делают, что «пока политики лишь болтают и ничего не делают, я строю дороги».

«Стоит отметить, что на следующей неделе начнутся работы по ремонту и модернизации еще трех улиц Оргеева: Доробанць, М. Костин и А. Щусев. Напомним, что еще в 2017 году, по инициативе Илана Шора, Примария Оргеева, первая в стране, уже ремонтировала улицы собственными силами, в том числе используя собственные финансовые ресурсы. Это позволяет местным властям оптимизировать расходы, а из сэкономленных средств модернизировать улицы, в том числе те, которые никогда не были асфальтированы», – говорится в пресс-релизе.

Кристина Пендя