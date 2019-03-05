Река Днестр стремительно мелеет

Как сообщил советник главы государства Корнелиу Попович, самая большая река Молдовы вместо увеличения объёмов воды вследствие паводков, демонстрирует тревожно низкие показатели воды.

По словам советника, резкое уменьшение уровня воды отмечено за последние дни, что привело экологов республики в состояние тревожного ожидания. Многие из них высказали свою обеспокоенность по поводу аномально низкого уровня воды для этого периода года.

Экологи полагают, что обмеление реки, вместо весенних паводков, напрямую связано со строительством новых объектов на украинской стороне Днестра.

По факту, этой проблеме уже не один год – экологи постоянно бьют тревогу, предупреждая всех, что Молдова может остаться без реки после строительства Днестровской ГЭС, которую украинцы год от года расширяют.

- национальные и международные эксперты уже отметили, что борьба за водные ресурсы в регионе между соседствующими государствами может привести к тому, что в последующие десятилетия Молдова может столкнуться с острым дефицитом воды, - подчеркнул Корнелиу Попович.

Согласно проведенным изысканиям, обмеление Днестра, помимо экологической катастрофы вдоль русла самой реки, может привести к нехватке питьевой воды для более 10 миллионов человек в Молдове, Румынии и Украине.

- И в то время, как экологи бьют тревогу, а воды из Днестра исчезает, молдавские власти остаются удивительно молчаливыми. Ощущение, что правительство просто набрало в рот воды по проблеме Днестра.

Комментарий эксперта

Специально для Блокнота Молдовы ситуацию прокомментировал эксперт-эколог Илья Тромбицкий.

- Я сегодня не разделяю этой озабоченности именно по поводу свежего падения уровня, поскольку считаю, что это подготовка к весеннему экопопуску. То, что я требовал от Украины. Другое дело, что украинские власти должны широко информировать о своих действиях, чего, к сожалению, нет, и потому вызывает кривотолки. А в стратегическом долговременном аспекте, конечно, озабоченность есть, - заявил он.