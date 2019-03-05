Социалисты подписали декларацию: Мы лучше сдадим депутатские мандаты, чем предадим команду ПСРМ и наших избирателей

Сегодня, 5 марта, новоизбранные депутаты Парламента РМ от Партии социалистов Республики Молдова подписали совместную декларацию о приверженности ценностям, программе и задачам Партии социалистов, а также интересам каждого их избирателя.

Редакция Actualitati.md публикует декларацию без изменений и дополнений.

Мы, 35 избранных депутатов Парламента Республики Молдова от Партии социалистов, получили депутатские мандаты благодаря 440 тысячам голосов наших избирателей, отданных 24 февраля 2019 года за Партию социалистов.

Граждане нашей страны вручили нам мандаты при поддержке команды Партии социалистов. Избиратели голосовали за нас ради того, чтобы мы осуществляли ту программу, которую Партия обещала гражданам Молдовы.

Мы, депутаты Парламента Республики Молдова, избранные от Партии социалистов, обещаем нашим избирателям, что будем в новом Парламенте работать только в рамках единой, сплочённой команды фракции Партии социалистов. Мы лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем поддадимся любому давлению с целью предательства команды ПСРМ и наших избирателей.

Мы сознаём нашу ответственность за будущее нашей страны и заявляем о приверженности ценностям, программе и задачам Партии социалистов, а также интересам каждого нашего избирателя.

Мы обещаем, что будем последовательно, шаг за шагом, воплощать в жизнь предвыборную программу Партии социалистов на протяжении всего нашего депутатского мандата.