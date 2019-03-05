Социалисты обозначили свою позицию по поводу коалиции в парламенте Молдовы

Молдавские социалисты подписали декларацию о том, что готовы скорее сдать свои депутатские мандаты, чем поддаться давлению и предать избирателей.

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не будет вести переговоры ни с одной политической силой, пока Конституционный суд не признает парламентские выборы состоявшимися и не утвердит депутатские мандаты.

Как только это произойдет, социалисты намерены принимать какие-либо решения только после обсуждений внутри политформирования. Об этом заявила во вторник на брифинге глава ПСРМ Зинаида Гречаная.

Она отметила, что в медиапространстве появилось много спекуляций о том, что социалисты якобы собираются создать коалицию с кем-либо. Кроме того, по ее словам, в адрес руководимой ею партии звучат различные нападки со стороны некоторых электоральных конкурентов, в том числе и со стороны блока ACUM. Гречаная подчеркнула, что на протяжении всей электоральной кампании и после нее Партия социалистов не критиковала ни одного конкурента.

"До завершения рассмотрения поданных социалистами апелляций и до признания мандатов Конституционным судом мы не будем вести никакие дискуссии ни с электоральными конкурентами, ни с политическими партиями отдельно. Пока не будут ясны и утверждены мандаты", - сказала лидер ПСРМ.

Гречаная пояснила, что внутри партии обсуждение уже ведется. "Мы ведем дискуссии внутри партии по поводу будущей фракции, состоящей из 35 человек. Какое бы решение мы не приняли, оно будет общим", - заявила политик.

По ее словам, чтобы избежать каких-либо спекуляций все 35 избранных депутатов-социалистов решили подписать декларацию. В документе, в частности, отмечено, что избранные от ПСРМ парламентарии будут строго придерживаться предвыборной программы и озвученных ранее принципов.

"Избиратели голосовали за нас ради того, чтобы мы осуществили ту программу, которую партия обещала народу. Мы, депутаты, избранные от Партии социалистов, обещаем нашим избирателям, что в новом парламенте будем работать только в рамках единой сплоченной команды фракции ПСРМ. Лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем поддадимся давлению с целью предательства команды партии и наших избирателей", - зачитал текст декларации социалист Влад Батрынча.

Центризбирком в воскресенье, 3 марта, подвел итоги выборов, подсчитал количество мандатов для прошедших в парламент партий, а также принял решение передать данные в Конституционный суд.

Так, Партия социалистов Республики Молдова на национальном уровне получила 18 мандатов, политический блок ACUM (в него входят партии PAS-DA) — 14 мандатов, Демпартия — 13 мандатов, партия "Шор" - 5 мандатов.

Выборы по одномандатным округам принесли социалистам и демократам по 17 мандатов, блок ACUM получил 12 мандатов, Партия "Шор" - 2 мандата. Также в трех одномандатных округах победили независимые кандидаты. Таким образом, в новый состав высшего законодательного органа вошли 35 социалистов, 30 демократов, 26 членов блока ACUM, 7 членов партии "Шор" и три независимых депутата.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка по предварительным данным составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.