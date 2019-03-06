«Информированные женщины - защищенные поколения»: стартовала кампания НКПМ

Женская комиссия Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы начала кампанию под названием «Информированные женщины – защищенные поколения».

На состоявшемся сегодня, 5 марта, мероприятии присутствовало руководство НКПМ, профсоюзные активистки из национальных отраслевых профсоюзных центров. Председатель Женской комиссии НКПМ Люба Ротару рассказала, что во время кампании организаторы будут информировать об изменениях в трудовом законодательстве, последствиях «черного» труда и выплаты заработной платы «в конверте», защите здоровья работников, борьбе с насилием и дискриминацией в сфере труда, использовании роли профсоюзов в достижении Целей ООН в области устойчивого развития.

- Важно постоянно получать информацию, быть сплоченными и оперативно реагировать на нарушение прав, свобод и законных интересов женщин, - подчеркнула Люба Ротару.

Кампания «Информированные женщины – защищенные поколения» будет проводиться в течение 2019 года во многих районах страны, в том числе в Бельцах и Гагаузии, где будут участвовать женщины - профсоюзные активистки из разных отраслей национальной экономики, сообщает пресс-служба НКПМ.

Женская комиссия НКПМ приняла Обращение, в котором говорится, что синдикалистки солидарны с национальным и международным профсоюзным движением в плане обеспечения достойного уровня жизни и искоренения несправедливости и неравенства любого порядка, принимая во внимание, что проблемы, которые поднимают женщины — члены профсоюза, оказывают большое влияние на общество в целом.

Профсоюзные активистки призвали лиц, принимающих решения, продолжать работать над тем, чтобы сделать диалог с социальными партнерами на всех уровнях более эффективным с точки зрения соблюдения прав женщин. Они также отметили необходимость продвижения положений, обеспечивающих баланс между личной и профессиональной жизнью и повышения качества медицинских услуг.

Женская комиссия НКПМ выступает за обеспечение равенства прав и равных возможностей для участия всех женщин в процессах управления и принятия решений, разработке и внедрении правовой базы, направленной на ликвидацию всех форм насилия и домогательств на рабочем месте, устранение несоответствий между уровнем оплаты труда мужчин и женщин.

Ранее организация GenderPulse представила данные, согласно которым, будучи на одинаковых должностях, мужчины в Молдове зарабатывают больше, чем женщины.