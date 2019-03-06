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Общество
По Кишинёву разъезжает маршрутка 184, которую водитель превратил в мобильную дискотеку
06.03.2019

Необычное освещение может зачаровать неопытного водителя. Необычная маршрутка появилась в Кишинёве - в салоне микроавтобуса Mercedes, обслуживающего маршрут 184, обустроена настоящая дискотека. По крайней мере, со световым сопровождением в салоне всё в полном порядке, вдобавок, задние фонари маршрутки мигают, словно в такт с музыкой.

Что чувствуют при этом находящиеся в салоне люди, остаётся лишь догадываться, но, по крайней мере, они могут утешаться тем, что в Кишинёве других дискотек, на которых можно побывать за всего лишь три лея! Появившееся в социальных сетях видео быстро набрало популярность.

Напомним, что кишинёвские маршрутки часто попадают в комичные ситуации - осенью общественность шокировало видео переполненной маршрутки, в которую случайный прохожий пытался буквально утрамбовать людей.


 
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