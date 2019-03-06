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Политика
Досрочные выборы? Влад Плахотнюк: «Это не будет политической проблемой, мы бы получили лучший резуль
06.03.2019

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк утверждает, что для партии, которую он возглавляет, досрочные выборы не будут политической проблемой. Об этом он заявил в интервью deschide.md, отвечая на вопрос, могут ли снова быть проведены выборы и что означает обращение демократа Серджиу Сырбу в Конституционный суд.

Как сообщает ТРИБУНА, Влад Плахотнюк заявил, что досрочные выборы станут новым вызовом.

«Для Демократической партии досрочные выборы не стану проблемой с политической точки зрения, это было бы новым вызовом, в результате которого мы бы получили лучший результат, потому что мы знаем, как извлечь уроки из вещей, которые, возможно, не сработали в некоторых местах, и совершенствоваться. Досрочные выборы могут стать серьезной проблемой для страны и для граждан, они означают вхождение в сложный кризис, с возможными очень серьезными последствиями для экономической и социальной сферы.

Те, кто пытается спровоцировать досрочные выборы, должны готовиться к тому, чтобы ответить не только за это политическое решение, но и за граждан, и за последующие негативные социальные последствия. Но мы научились всегда быть на шаг впереди событий, давайте не будем удивляться, поэтому мы попросили толкование Конституционного суда.

И если кто-то форсирует этот кризис, вызванный досрочными выборами, давайте узнаем, как можно защищать граждан. Мы подали это обращение не для того, чтобы получить больше власти для правительства или каким-то образом заменить парламент. Мы подали его, чтобы понять, как можно справиться с возможной исключительной ситуацией, которая может иметь очень отрицательные последствия для страны. Люди выбрали нас, чтобы мы решали проблемы в стране, а не проводить выборы, пока кто-то не согласится с их результатом», – подчеркнул Плахотнюк.

Андриана Кептине


 
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