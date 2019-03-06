Председатель ЦИК о том, когда пройдут местные выборы

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Политика
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу сказала, что мандат местных избранников истекает 14 июня 2019 года и что дату проведения очередных местных выборов определит парламент как минимум за 60 дней до дня голосования...
Глава ЦИК отметила в интервью Sputnik Moldova, что в национальном законодательстве не определен срок, который должен разграничивать общенациональные выборы – парламентские и местные.
«В законодательстве не установлено, какой должен быть максимальный срок для организации этих выборов. По правилам, дата выборов должна быть установлена парламентом по меньшей мере за 60 дней до дня проведения выборов», – пояснила Руссу.
«Конечно, должна быть дистанция между моментом утверждения мандатов – 60 дней, чтобы начать организацию следующих выборов», – уточнила председатель ЦИК.
Алина Руссу подчеркнула, что местные выборы не могут быть организованы ранее 14 июня 2019 года, поскольку тогда мандаты местных избранников будут сокращены.
Кристина Пендя
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