Председатель ЦИК о том, когда пройдут местные выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу сказала, что мандат местных избранников истекает 14 июня 2019 года и что дату проведения очередных местных выборов определит парламент как минимум за 60 дней до дня голосования...

Глава ЦИК отметила в интервью Sputnik Moldova, что в национальном законодательстве не определен срок, который должен разграничивать общенациональные выборы – парламентские и местные.

«В законодательстве не установлено, какой должен быть максимальный срок для организации этих выборов. По правилам, дата выборов должна быть установлена парламентом по меньшей мере за 60 дней до дня проведения выборов», – пояснила Руссу.

«Конечно, должна быть дистанция между моментом утверждения мандатов – 60 дней, чтобы начать организацию следующих выборов», – уточнила председатель ЦИК.

Алина Руссу подчеркнула, что местные выборы не могут быть организованы ранее 14 июня 2019 года, поскольку тогда мандаты местных избранников будут сокращены.

Кристина Пендя