Влад Плахотнюк: блок ACUM будет напрямую ответственен, если страна окажется в кризисе

Досрочные выборы могут стать серьезной проблемой для страны и граждан. А избирательный блок ACUM, который отказывается от диалога, будет напрямую ответственен, если страна окажется в этой ситуации. Именно блок будет отчитываться за это перед людьми. Заявление сделал председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк в интервью для deschide.md.

"Это значит - войти в сложный кризис с возможными тяжелыми последствиями для социальной жизни и экономики. Те, кто пытаются привести к досрочным выборам, должны готовиться отвечать не только за это политическое решение, но и отвечать перед гражданами за негативные социальные эффекты, которые последуют", - заявил Плахотнюк.

Лидер демократов отметил, что все, кто давит публично на лидером блока ACUM, ошибаются. Ведь Майя Санду и Андрей Нэстасе ещё больше закроются, пишет vesti.md.

"Думаю, они и сами понимают, что будут лично ответственны, если дойдёт до досрочных выборов, и страна погрузится в кризис", - отметил Плахотнюк. Политик прокомментировал и письма, отправленные лидерам блока ACUM для начала переговоров по созданию правящей коалиции.

"Мы были готовы пойти на эту встречу с конкретным планом переговоров, с предложением возможного соглашения по очень конкретным темам, исходящим из ожиданий людей, озвученных ими на предвыборных встречах. Думаю, прежде всего, мы должны показать гражданам и зарубежным партнерам, какое правление мы хотим сделать, а затем уже - и с кем", - пояснил председатель ДПМ.

Лидер демократов обратил внимание, что письма были отправлены без того, чтобы это делать публичными, во избежание спекуляций о "ядовитом яблоке".

"Не забывайте, речь идёт об избирательном блоке из ряда партий, новых формирований, из людей без политического опыта, людей, вошедших в парламент на фоне призывов к ненависти к власти. Я их за это не критикую, за счёт этой стратегии они взяли несколько мандатов, всегда есть электорат, выступающий против власти, и именно к этому электорату они обращались.

Но и этот электорат, как и наш, и других партий, хочет страну с правлением, он не голосовал за политический кризис, за невозможность выплаты пенсий и зарплат. Если бы они знали, что голосуя за блок ACUM, подведут страну к досрочным выборам, думаю голосовали бы иначе или вообще бы не голосовали", - добавил лидер ДПМ.