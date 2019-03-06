Игорь Додон и Олег Васнецов передали два КАМАЗа предприятию Exdrupo

Президент Молдовы Игорь Додон передал во вторник два специальных автомобиля КАМАЗ столичному муниципальному предприятию Exdrupo. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в церемонии принял также участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

Додон напомнил, что получение Молдовой безвозмездной техники от России стало возможным в результате его договоренности с президентом Владимиром Путиным.

"В первую партию вошли 12 КАМАЗов. Две машины останутся в Кишиневе, остальные будут распределены по районам севера и юга страны. Хочу поблагодарить руководство РФ и лично Владимира Владимировича Путина за то, что он откликнулся на эту просьбу. Это безвозмездная помощь в знак дружбы со стороны РФ", - сказал он, пожелав хороших условий труда сотрудникам предприятия и поблагодарив их за труд.

Посол Васнецов отметил, что машины "хорошо себя зарекомендовали во многих странах".

"Это очень надежный автомобиль. Хотелось бы верить, что он будет достойно воспринят кишиневцами и соответствующими службами", - сказал он.

От имени муниципалитета за переданные машины президента РМ и руководство РФ поблагодарил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву. Он признал, что это первая техника, которую данное предприятие получило с 2013 г.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", полученные многофункциональные автомобили "КАМАЗ" предполагается использовать для очистки дорог от снега, гололеда, посыпки их песком, а в летнее время - для мойки улиц. Автомобили успешно проехали 2 600 км через шесть стран, чтобы добраться из РФ в РМ в обход Украины.