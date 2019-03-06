Международная сеть журналистов OCCRP подтвердила расследование Zeppelin: Фирма Платона причастна к "Тройке Ландромата"

Фирмы, которыми, согласно расследованию Zeppelin, управлял осужденный Вячеслав Платон, были замешаны в так называемом ландромате "Тройка". Материалы опубликовали журналисты "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности".

Расследователи сообщают, что три зарегистрированные в Кишиневе компании использовали в отмывании свыше 100 миллионов долларов. На основании фиктивных контрактов, подписанных в Москве и Киеве, деньги сливали со счетов трёх фирм в Banca de Economii на счета оффшорных компаний. Схему назвали „Тройка ландромат”, намекая на российский инвестиционный банк „Тройка диалог”, имеющий отношение к российскому банкиру армянского происхождения Рубену Варданяну.

Банковские операции совершались в тот же период, что и схема кражи топлива из московского аэропорта Шереметьево, а также нашумевшие налоговые махинации, раскрытые в рамках расследования Магнитского. В результате этих операций из российской казны в оффшоры перекочевали 230 миллионов долларов. Эти деньги, перед тем как оказаться на счетах налогового рая, прошли через несколько иностранных компаний, в том числе через подставные фирмы нашей страны.

Среди них "Bunicon Impex SRL", предприятие-призрак, основанное в 2007 году Вячеславом Платоном и "Elenast – Com". У них были фиктивные учредители и счета в Banca de Economii. Рейдер номер 1 в СНГ перечислил на счета этих компаний сотни миллионов рублей со счетов российских предприятий в литовском банке. Позже эти деньги конвертировали в доллары и перечисляли на счета оффшорных компаний.

В 2012-м году зарубежная адвокатская компания предупредила молдавские власти о том, что миллиарды перечисленых российских рублей уходят из государственного бюджета России на оффшорные счета. Схему раскрыл в 2008 году Сергей Магнитский.

НЦБК завел уголовное дело по факту отмывания денег через Banca de Economii. В том же году налоговая инспекция в рамках расследования должна была проверить фирмы, подконтрольные Платону. Однако тот заблокировал процедуру, обратившись к тогдашнему премьер-министру Владу Филату. Этот факт подтвердил позже бывший сотрудник НЦБК Михаил Гофман в своём интервью для "Zeppelin".

По словам Гофмана, две упомянутые ранее фирмы использовали ту же оффшорную компанию, которая оказалась в центре международных скандалов "Panama Papers" и которую Платон использовал для дачи взяток и для поддержки Ландромата Магнитского, российского ландромата, а также молдавского миллиардомата. Вячеслава Платона задержали в Киеве и приговорили в нашей стране к 25 годам лишения свободы.