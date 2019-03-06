6 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Додон не исключил перехода ряда депутатов-социалистов в партию Плахотнюка
06.03.2019

Президент Молдовы Игорь Додон, являющийся также лидером Партии социалистов, не исключил возможного перехода депутатов из фракции ПСРМ в Демпартию, заяявив, что "время покажет".

Заявления Додона прозвучали во вторник в эфире телеканала N4, в тот же день, когда избранные от Партии социалистов депутаты дали публичное обещание "работать только в рамках единой, сплочённой команды фракции Партии социалистов". "Мы лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем поддадимся любому давлению с целью предательства команды ПСРМ и наших избирателей", - говорится в совместной декларации, подписанной всеми новоизбранными депутатами-социалистами.

В свою очередь, отвечая на вопрос о возможном переходе социалистов в Демпартию, Додон не был столь же уверенным в преданности всех депутатов Партии социалистов.

"Конечно, никто бы не хотел, чтобы такое произошло. Время покажет", - заявил Додон, уточнив, что он, как неформальный лидер ПСРМ поговорил с каждым из новых депутатов-социалистов.

Согласно окончательным результатам проведенных 24 февраля парламентских выборов, в 101-местный парламент прошли 35 депутатов от Партии социалистов.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.