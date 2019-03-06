Александру Тэнасе: Вряд ли у нас будет сюрприз, и эти выборы не будут признаны

Бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе считает маловероятным, что граждане Республики Молдова получат сюрприз и результаты парламентских выборов от 24 февраля не будут признаны Конституционным судом. Об этом говорилось в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

По его словам, многое зависит от материалов, которых конкуренты на выборах предоставили Конституционному суду в отношении утверждений того, что эти выборы прошли не в соответствии с действующим законодательством. КС должен решить, в какой степени представленные нарушения смогли повлиять на результаты выборов. „Услышав реакцию международных наблюдателей, мы вряд ли будем свидетелями того, что эти выборы не будут признаны”, - заявил Александру Тэнасе.

Бывший судья утверждает, что отчеты, подготовленные политическими партиями по поводу выборов, направлены на информирование общества. „Но я не знаю, в какой степени такой отчет будет аргументом для суда конституционной юрисдикции, поскольку, согласно закону, Конституционный суд учитывает только те судебные решения, которые предоставляются судами общего права”, - заявил Александру Тэнасе.

По его мнению, во время избирательной кампании политические партии должны немедленно сообщать о выявленных нарушениях. „Оспаривание после закрытия урн, больше не имеет значение” - заявил бывший председатель КС.

И аналитик Анатол Цэрану считает маловероятным, что граждане Республики Молдова станут свидетелями непризнания парламентских выборов. По его словам, судьи должны рассмотреть около шести апелляций. Анатол Цэрану говорит, что заключение международных наблюдателей о выборах обычно имеет большой вес.

По его мнению, может случиться так, что в некоторых округах могут возникнуть вопросы с подтверждением результатов, но в целом в случае депутатских мандатов это маловероятно.