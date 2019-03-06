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Экономика
Через две недели начнется ремонт 2600 км дорог
06.03.2019

Ремонт 2600 километров дорог, реабилитированных в рамках Национальной программы „Хорошие дороги 2”, начнется через две недели. Последние приготовления к запуску проекта были рассмотрены на заседании, созванном премьер-министром Павлом Филипом с ответственными лицами в этой области, передает IPN.

„Хорошие проекты должны продолжаться. Одним из них является и Национальная программа „Хорошие дороги 2”, которая оказалась успешной. Мы убедились в этом, в том числе в ходе предвыборной кампании, когда люди благодарили нас за отремонтированные дороги в их селах”, - сказал Павел Филип, цитируемый в пресс-релизе правительства.

В этом году, в рамках Программы „Хорошие дороги 2”, будут отремонтированы на тысячу километров больше, чем в прошлом году.

Разработка Программы „Хорошие дороги 2”началась еще в ноябре 2018 года, когда были приняты предложения местных органов власти. Решения по отбору дорожных участков для ремонта были одобрены на заседаниях местных советов, выражающие интересы всего сообщества.

В рамках программы „Хорошие дороги 2” в 2018 году было отремонтировано около 1600 километров дорог в населенных пунктах страны.


 
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