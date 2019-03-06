Какие подарки предпочитают получать женщины на 8 марта

Большинство женщин нашей страны отмечают Международный женский день дома, многим достаточно в праздник букета цветов, и лишь единицы заявили, что ждут от мужчин в этот день сюрпризов. Таковы данные опроса, проведенного агентством Magenta Consulting. Почти каждая вторая женщина призналась, что будет готовить ужин с супругом. А вот 10% опрошенных отметили, что были бы не против отправиться с избранником в путешествие. Однако лишь 2% мужчин готовы удивить своих возлюбленных таким подарком.

9 из 10 женщин отметили, что предпочитают в этот день сюрпризы. В то же время, некоторые представительницы прекрасного пола не стесняются намекать любимым на подарки. В основном, это женщины старше 30-ти лет с высшим образованием и зарплатой от пяти тысяч леев.

50% участниц опроса признались, что предпочитают получать простые подарки. И только 18 женщин заявили, что ждут ценных презентов. Мужчины, между тем, говорят, что дарят то, что им по карману. Лишь 6% из них заявили, что готовы удивить любимых дорогим украшением.

В то же время, 15% женщин рассчитывают получить в качестве подарка хорошие духи, еще 10% мечтают о романтическом путешествии.

А вот на цветы вкусы и у женщин, и у мужчин примерно одинаковые. Самыми популярными остаются розы и тюльпаны. На последнем месте в списке предпочтений хризантемы.

Опрос проводился в период с 13 по 28 февраля. В нем участвовали 466 человек. Погрешность составляет 4%.