Эксперты оценили план Додона по решению проблемы Приднестровья

«Любая подобная инициатива должна базироваться на переговорах тех сторон, кто отвечает за свои слова и может подтвердить их действием. Додон может только писать в своем «Фейсбуке» и иногда долго и нудно говорить на своем телеканале», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на озвученный президентом Молдавии Игорем Додоном план по объединению с Приднестровьем.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что оглашенный президентом Молдавии Игорем Додоном план воссоединения с Приднестровьем озвучивается последние 25 лет. «Инициаторы этого плана находились в США и Европе. Сегодня об этом говорит Додон. Но важно отметить, что к реализации подобных вещей Додон не имеет никакого отношения», – сказал Мартынов.

Напомним, что молдавский президент сообщил, что его советники обсуждали концепцию урегулирования приднестровской проблемы с представителями России, ЕС и США. «Я считаю, что дела... могут двигаться достаточно быстро. Я считаю, что для России, для Евросоюза и США этот регион мог бы быть хорошим примером решения замороженных конфликтов. И мы близки к решению», – заявил Додон в интервью телеканалу N4.

При этом, по словам молдавского президента, в предложенной концепции «ничего не говорится о федерализации, на которой много спекулируют сегодня», т.е. не говорится о создании некоего федеративного государства в составе Молдавии и Приднестровья. В основе единого государства «лежит сбалансированная внешняя политика и международно-признанный статус постоянного нейтралитета, – подчеркнул Додон. – Без НАТО, иностранных войск и т.д.».

«Любая подобная инициатива должна базироваться на переговорах тех сторон, кто отвечает за свои слова и может подтвердить их действием, – подчеркнул Алексей Мартынов. По его словам, «Додон может только писать в своем «Фейсбуке» и иногда долго и нудно говорить на своем телеканале «НТВ Молдова». «Додон просто болтун и прошедшие парламентские выборы это показали», – заявил собеседник.

Политолог напомнил, что до выборов Додон обещал, что ведомые им социалисты возьмут большинство голосов, но по парламентским спискам результат оказался на уровне 32%, а по одномандатным округам не набрано даже трети. Таким образом правительство вновь будет коалиционным и реализован сценарий олигарха Владимира Плахотнюка.

«Сегодняшний разговор Додона – попытка сохранить к себе интерес со стороны Москвы.

Москву беспокоит судьба более 250 тысяч российских граждан в Приднестровье. И его попытка сохранить к себе интерес настолько очевидны, что не стоит даже всерьез задумываться и всерьез все это комментировать», – подытожил Мартынов.

В свою очередь руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария отметил: с учетом позиции самой ПМР, а также России, предложения Додона «крайне недостаточны». По его словам, необходимо выполнение трех ключевых условий, чтобы объединение стало возможным.

«Необходимо прекратить румынизацию Молдавии и вернуться к ее «молдавизации» и только на этой почве можно найти общий язык в рамках единого государства. Это все равно, что бандеровщину насильно распространяют на всю Украину. Как восток и юг Украины никогда не пример этого, так и приднестровцы не примут румынизации, как, в принципе, большинство молдаван», – сказал Назария газете ВЗГЛЯД.

Вторым необходимым условием эксперт считает придание русскому языку официального статуса.

«Принцип нейтралитета бесспорно хороший, но опираясь только на него, вопрос не решим. На данный момент это не удовлетворит ни приднестровскую сторону, ни Россию. Этот принцип может действовать только после восстановления территориальной целостности республики. Но сейчас необходимо каким-то образом узаконить, не противореча принципам нейтралитета, российское военное присутствие на территории Молдавии», – отметил эксперт.

Озвученная Додоном концепция, по оценке Назарии, подходит для 1991 года. «Я думаю, что он реально хочет объединения. Но у него есть боязнь оранжевой революции. Додон находится в плену своих фобий и страхов перед правыми и поддерживающими их США. Чтобы реализовать проект единого государства – надо не просто изменить внешнюю политику и сделать ее более сбалансированной. Нам надо максимально сблизиться с Россией», – считает Назария.

Добавим, что, по мнению президента Молдавии, предложенная «концепция была очень хорошо воспринята на Востоке и Западе». Но, посетовал Додон, процесс пока тормозится лишь в самом Кишиневе, где после выборов должно быть сформировано новое правительство. Политолог Сергей Назария ранее заявил газете ВЗГЛЯД о том, что на этих выборах пророссийские силы потерпели тяжелейшее поражение.