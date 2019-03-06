Ирина Орлова – 11% израильского импорта в Молдову проходит через мои руки

Интервью с Ириной Орловой – руководителем представительства израильской компании Sano в Молдове

Ремарка на старте

Фраза «11% израильского импорта в Молдову проходит через мои руки» – это моя любовь к броским заголовкам. На самом деле этот фрагмент нашего диалога звучал так:

– Ира, а Sano занимает большую долю в общем импорте из Израиля?

– Если я не ошибаюсь, то та статистика, которую я видела, говорит примерно о 10 миллионах евро импорта из Израиля в год. Продукции Sano в год завозится чуть больше миллиона. Значит у нас 11-12% израильского импорта в Молдову

– О! Я, кажется, придумал заголовок!

Разговор получился больше, чем на одно интервью, поэтому оставил из него только несколько тем.

Израиль и Молдова

Хотя мой отец уехал в 2000 в Израиль я никогда там не был. Но феномен Израиля производит впечатление. Сравните две цифры 20 770 и 33846. Это площадь Израиля и Молдовы. Молдова в 1,6 раз больше. Сравнить выжженную землю Израиля и молдавский чернозем невозможно. И при этом Израиль занимает 11 место в мире по финансовым активам на душу населения. А мы – нет.

Ира, как представитель Sano, ты, наверное, была в Израиле. Твои впечатления?

Sano там предмет национальной гордости. Был момент, когда их моющие средства занимали больше 70% локального рынка. Знаешь, почему так получается? Это чисто израильский подход. Их химики добиваются того, что у Sano всегда на единицу объема выше концентрация активных моющих элементов. Ты обратил внимание, насколько тебе хватает «сановской» бутылки, например, на кухне?

Обратил. Ты мне подарила Sano для кухни в апреле прошлого года. Я посуду мою хоть и за одним человеком, но пару раз в день точно. Скоро год и там еще треть бутылки осталась. Но я, вообще не про Sano спрашивал, а про сам Израиль.

Побывав там, я понимаю, почему Бог выбрал именно это место. Они смогли сделать из клочка пустыни рай на земле. Дорогущий правда по ценам, но настоящий рай.

У них же было на все про все не так много времени. Моисей, если верить книгам, 40 лет водил евреев по пустыне, и евреям 40 лет хватило, чтобы сделать сказку, по крайней мере, сделать фундамент сказки, которая сейчас. В чем их секрет?

Хочешь, расскажу историю. Несколько лет назад к нам приезжал, с делегацией из Sano, Юваль, внук основателя компании. Sano до сих пор семейный бизнес. Мы повезли их в Малые Милешты. Понятно, они в восторге, подвалы впечатляют. Когда мы договаривались об ужине, музыканты нас спросили, откуда будут гости. Как-то не задумываясь зачем, ответили, что из Израиля. И вдруг, посередине вечера, ансамбль заиграл израильский гимн. Для нас самих это был мини-шок. И все евреи, которые были за столом, встали и держали руку на сердце, пока играла музыка. Это национальная идея, Паша. Они не просто стояли. Они пели. Когда у страны есть национальная идея, не так важно, какая она, маленькая или большая, в пустыне или «между Украиной и Румынией рядом с Черным морем». Страна будет процветать. Если есть идея.

Думаешь, и мы можем?

А почему я тут остаюсь? Только по медицинской линии я могла уехать и в Австрию, и в Израиль.

Из медицины в бизнес

Мы с тобой познакомились не так давно. Для меня ты женщина в бизнесе. Но, как я понял по разговорам, по образованию ты медик, более того, специализировалась в онкологии. Рассказывай, закрой пробел.

Папа у меня хирург, врач высшей категории, так что выбор медина не был случайным. В 2002 году я поступила в мединститут (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu), в 2008 закончила. Запланировала поступить в резидентуру. Но она начиналась в октябре, а диплом я получила в июне. Глупо было слоняться без дела, и я устроилась работать медицинским представителем в компанию, которая занималась детским питанием и товарами для детей. Выбор оказался судьбоносным, Sano – это часть портфеля продуктов нашего холдинга.

Но ты не поставила тогда точку на медицине?

Я и сейчас ее не поставила. Получаю третье образование в сфере управления медициной. Учусь, если дать полное название, в Şcoala de Management în Sănătate Publică. А тогда, в 2008, я начала совмещать работу с резидентурой в онкологии. Позже была и клиническая ординатура уже со специализацией в гематологии.

И ты все время продолжала работать «на компанию»?

Да, мне пошли навстречу и дали такую возможность. Так что, параллельно с медициной, я стала руководителем медицинского департамента, а потом, когда его расформировали, то маркетологом и начальником департамента маркетинга.

Хватало для такой работы только медицинского образования?

Я за это время еще успела закончить ASEM, менеджмент и маркетинг. Хотя, и я даже книгу об этом хочу написать, медицина очень помогла мне в бизнесе. Я вижу глубокие параллели между «устройством» человека и устройством компании.

Интервью не книга, но хоть пару тезисов… Интересно ведь…

Пару тезисов. Хорошо.

От, как бы это печально не звучало, жизненного цикла – и человек и компания проходят период рождения, становления, зрелости, расцвета, угасания и смерти. И это очень важно учитывать в стратегии бизнеса. Ни один человек еще не стал бессмертным, ни одна компания не избежала тех циклов, которые я перечислила. Кто предупрежден, тот вооружен.

До параллелей между системами организма и бизнес-процессами. Кровообращение – это финансы, Кровь (деньги) циркулирует ритмично и без перебоев – и в организме и в бизнесе все в порядке. Как только сосуды сужаются, а то и не дай бог, тромб – и сразу повышенный риск здоровью человека, ну или бизнеса. Мозг за все несет полную ответственность. Если ты ошибся на экзамене по алгебре, ты же не станешь утверждать, что это рука неправильно формулу написала. Так и в бизнесе. Руководителю, перед тем как обвинять отдел снабжения или маркетинга, лучше самому себе задать вопрос: «А где я ошибся?».

И сердце. Пусть по медицинским учебникам сердце отвечает только за перекачку крови, но мы же знаем, что это не так. Что в сердце живет вера. И если она есть, то силы удесятеряются. Человек слаб без веры, и бизнес тоже.

Принято. Не знаю, стоит ли бизнесменов отправлять на тренинги в медицинский институт, но то, что системность медицинского образования может помочь в бизнесе, согласен.

А если бы ты знал, как помогает знание химии в работе с моющими средствами… Правда. Дает совсем другой уровень понимания продукта, с которым работаешь.

Sano и птичка

С тех пор, как ты подарила мне пару коробок «всего-всего» от Sano, я никакими другими моющими средствами не пользуюсь. В качестве благодарности готов подбросить логическую цепочку, почему Sano, если все проанализировать, может быть самое дешевое моющее средство…

Ну, ты загнул. Все-таки Sano в верхней части линейки моющих средств по цене..

Смотри. Я как-то попал на презентацию очень дорогих окон. Тех, которые от потолка до пола, ты стоишь в шортах и босиком, а за окном, в пяти сантиметрах от тебя, сугроб и валит и валит снег. Презентацию вел хозяин производства. По ходу миллионер, но по обращению – милейший и простой в общении человек. Что я запомнил из его слов, так это то, что в строительстве нельзя стоимость объекта считать только по стоимости затрат на строительство. Обязательно нужно принимать во внимание затраты на эксплуатацию. Потому что, если окно стоит в два раза дешевле, но за пятнадцать лет его придется трижды поменять, или ремонтировать, или потери тепла будут запредельными, то его стоимость не в два раза меньше, а в три раза больше, чем у «дорогого» окна.

Что-то я разговорился, как будто это мое интервью. Но смысл именно тот. Пусть бутылка Sano на кухне на 10 лей дороже, но и хватает ее на пять месяцев больше. Проверено на себе.

От себя добавлю, это «израильский» подход во всем. Если они делают для себя, то делают лучшее. Слишком высока у них конкуренция.

Кстати, я слышал, что к магазинам Sano в Кишиневе добавились и магазины израильской косметики…

Да, к 18 магазинам Sano в Кишиневе и в Бельцах добавился и новый бренд – магазин Birdie в Sun City. У нас собраны лучшие бренды израильской косметики. В планах – скоро открытие второго магазина. Причем это не только, традиционно, израильская косметика по уходу, но декоративная линия. Кстати, к восьмому марта самое время напомнить о ней.

Дипломная работа на стыке медицины и бизнеса

Ира, вопрос, который я задаю почти каждому бизнесмену. Твой план по развитию Молдовы, если бы ты была, в одном лице, и Парламент и Правительство…

Не скажу. Знаешь почему? В медицине, пока нет диагноза, рано говорить о лечении. Это цикл: анамнез, диагноз, лечение. Тема моей дипломной работы в Школе менеджмента здравоохранения будет связана с тем, как приостановить отток людей из Молдовы. Сейчас я на стадии сбора информации, о планах по лечению говорить рано. Но я хочу внести свой вклад в то, чтобы люди из Молдовы не уезжали.

Ты же сама могла уехать?

Даже дважды. Оба раза предложения были по специальности. В Австрию, в клинику по трансплантации костного мозга и в Израиль. Но я предпочла остаться. Можно ругать Молдову, когда живешь здесь, то имеешь на это право, но если ты любишь страну, то оставайся и пытайся на своем месте сделать что-то, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

Ира, я знаю ответ на мой последний вопрос, но все равно хочу его задать. Чтобы нас с тобой не заподозрили в излишнем пафосе. Как ты относишься к тренингам по слиянию с космосом, открытию в себе скрытых резервов мотивации, погружению в медитацию?

Раз знаешь, зачем спрашиваешь? Но отвечу для интервью, главное, чтобы никто не обиделся. С занятий йогой меня, как-то, выгнали за громкий смех, и, иногда, чем медитировать, лучше просто пойти поработать. А если уж конференция, то пусть она будет по практике работы. Тогда я – за!

ПАВЕЛ ЗИНГАН