Впервые в истории Израиля суд аннулировал развод: израильтянин понял, что не может жить без молдаванки

Судьи приняли такое решение, поняв, что пара честна и любит друг друга

Израильтянин-еврей развелся с женой-нееврейкой, гражданкой Молдовы, однако спустя несколько месяцев бывшие супруги осознали, что хотят восстановить отношения и быть вместе – и суд по семейным делам в Беэр-Шеве принял прецедентное решение, аннулировавшее развод.

Это первый случай, когда суд по семейным делам рассматривал ходатайство пары, решившей опротестовать собственный развод. Как следует из материалов дела, брачный союз был заключен в 2016 году в ходе гражданской церемонии, а спустя два года супруги решили подать на развод, и обратились в суд по семейным делам.

Однако спустя несколько дней после того, как суд вынес решение о расторжении брака, они снова обратились туда - на этот раз с просьбой признать развод недействительным.

По словам пары, они оказались вовлечены в конфликт, который привел к разводу, но затем они пожалели об этом и решили восстановить отношения. По их словам, они думали, что процедура развода возьмет больше времени, учитывая осенние праздники и то, что суд уходит на каникулы, и поэтому не торопились уведомить суд о том, что хотят прекратить бракоразводный процесс.

В итоге заместитель главы беэр-шевского суда по семейным делам Алон Габизон вынес прецедентное решение – аннулировать развод, признав его недействительным. Главный спор при этом возник между судом и юридическим советником правительства, который заявил, что у суда по семейным делам вообще нет права на аннулирование развода. Однако судья Габизон постановил, что подобная законная возможность существует, и суд может пользоваться ей, но только в исключительных случаях.

Судья пояснил, что закон о разводах действительно дает суду по семейным делам только "одностороннее" право – он может изменить статус "женаты" на статус "разведены", но не наоборот. Но в особых обстоятельствах - в данном случае в виду того, что суд видит честность намерений пары и тот факт, что они хотели остановить бракоразводный процесс – суд может действовать на общих для всех судов оснований и предоставить просителям любую помощь, которую сочтет целесообразной.

По существу дела судья отметил, что решение о расторжении брака было принято без присутствия супругов (как это часто бывает в судах по семейным делам) исходя из предположения, что они в этом по-прежнему в этом заинтересованы. Однако позже выяснилось, что это не так, и на момент вынесения судом решения, они уже снова жили вместе. Он также отметил, что не намерен тянуть с принятием решения, так как верит, что пара действует искренне и от чистого сердца.