Сенсация для абитуриентов: В Германии отменена плата в ВУЗах для граждан Молдовы

Раньше бесплатно учились только те наши, у кого были румынские паспорта, но со следующего учебного года этим правом могут пользоваться и владельцы «синих» паспортов.

Высшее образование во всех университетах Германии стало бесплатным, как для граждан страны, так и для иностранцев. Завершающим этапом реформы стала отмена оплаты в земле Нижняя Саксония.

Как осуществляется финансирование ВУЗов

Чтобы понять, кто финансирует высшее образование в Германии, и как удалось сделать его бесплатным, нужно знать две вещи. Первая: Германия является федеративным государством, состоящим из 16 автономных земель, которые самостоятельно определяют политику по делам образования и культуры. Вторая: система немецкого высшего образования, состоящая из 379 высших учебных заведений, где обучается 2,4 млн студентов – это государственная система, и финансируется она государством. Существует небольшое количество частных образовательных учреждений, однако в них обучается менее, чем 5% от общего числа студентов.

Как пишет GSA, сегодня все учреждения высшего образование получают средства от соответствующего министерства своей земли. Сумма утверждается на переговорах, которые проходят раз в год или раз в два года. Стандартная сумма может увеличиваться за счет дополнительных соглашений между ВУЗом и землей, относительно зачисления дополнительных студентов или компенсации денег, потерянных из-за отмены оплаты обучения.

Также существуют программы дополнительного финансирования, в которых принимают участие земли и федеральные министерства, направленные на стимулирование исследований в рамках «Превосходства».

Конечно, большинство образовательных учреждений считают, что средств, которые им выделяют, недостаточно. Возросло давление на преподавателей, которым теперь нужно искать дополнительные источники для финансирования исследований. Конкуренция на получение подобных грантов также увеличилась. Тем не менее, по сравнению с другими европейскими государствами, правительства земель в Германии очень щедры к своим университетам – они оплачивают до 80% их нужд. Кроме того, существуют различные источники внешнего финансирования.

Отметим, что впервые изменения в законодательстве было применено в 2014/2015 учебном году. Ранее плата за семестр в среднем составляла от 500 до 1000 евро.

Чтобы стать студентом немецких вузов и учиться совершенно бесплатно необходимо следующее: абитуриент должен знать немецкий язык, а также подтвердить наличие доходов или финансов для проживания.

НИКИТА ЗВЕРЕВ