По чьей вине социалисты не стали абсолютными победителями

24 февраля 2019 года в Рес-публике Молдова прошли парламентские выборы. Назвать их демократичными, открытыми и честными, как это сделали международные наблюдатели, мягко говоря, не поворачивается язык.

Война на уничтожение

Все видели, какие «выборы» устроила власть: угрозы, шантаж, подкуп, «карусели» с приднестровцами приобрели апокалиптический размах. Во всех школах, больницах, госпредприятиях, учреждениях составлялись списки – всех обязывали голосовать за демократов, а местами – за Партию ШОР.

ПКРМ, Партия ШОР, «Наша Партия» (Р. Усатый) и Партия регионов (А. Калинин) вылили тонны грязи на ПСРМ.

ДПМ бросила весь ресурс, чтобы создать своё большинство, уничтожить ПСРМ, дискредитировать и отстранить президента!

Участие в выборах оказалось самым низким за историю парламентских выборов – 1 453 013 граждан. И тут произошло чудо: по одномандатным округам недействительными оказались 146 772 бюллетеня. По национальному округу – около 40 000. Это по предварительным данным.

Такого размаха не было в истории страны. Вполне возможно, что бюллетени за ПСРМ (и куда меньше – за ACUM) объявлялись недействительными. Это около 13% голосов избирателей – от 7 до 14 мандатов, в зависимости от округа. Наша гипотеза основана на данных большинства соцопросов, которые давали ПСРМ от 42% до 50% голосов.

Представьте себе ситуацию: во многих округах ПСРМ проиграла с разницей в 70, 200, 700 голосов. Сколько мандатов можно было отнять у ПСРМ? К примеру, округ № 40 (Чимишлия). Там Пётр Пушкарь (ПСРМ) проиграл всего 172 голоса Дмитрию Дьякову. Владимиру Цуркану не хватило 65 голосов, чтобы победить демократа Е. Бакал по округу № 42 (Кантемир). В 6-м округе (Дрокия) кандидат от ПСРМ А. Лупашко набрал всего на 681 голос меньше демократа Корнелиу Подневича.

Про массовый подкуп и говорить неудобно: застолья, подарки, деньги. В разных округах голос стоил от 200 – 600 до 2000 леев! Партия ШОР подкупала открыто. ПСРМ обратилась в ЦИК, выдвинув 40 обвинений против ДПМ и Партии ШОР. Главным образом это использование админресурса и подкуп избирателя. СМИ и интернет кишат видеофактами о том, как гражданам раздают деньги. Все видели, как госсекретари, мэры, советники, директора госпредприятий участвовали в избирательной кампании ДПМ. Здесь было всё что хочешь: письмо в адрес президента с сообщением о том, что его ликвидируют; ДТП с участием главы государства через пару часов после появления письма – обвинения лидеров ACUM в том, что их отравили ртутью; избиения местных советников, которые отказывались голосовать за партию власти; избиения кандидатов в депутаты (ACUM), статьи и заявления о «каруселях», то есть множественном голосовании.

В России ЦИК открыл всего 11 избирательных участков, в Европе – 98. Количество участков в Приднестровье было сокращено до 47, к тому же их переместили на правый берег. Представители диаспоры жаловались на то, что им не разрешили голосовать с документами с истекшим сроком действия. В России ЦИК «случайно» дал неправильные адреса избирательных участков, что привело к крайне низкому участию граждан.

Всемогущая на левом берегу Днестра компания «Шериф» сделала ставку на договорённости с демократами и их сателлитом Шором.

Это был альянс олигархов. Был организован массовый завоз избирателей на участки с целью голосования за ДПМ и Партию ШОР, а также за соответствующих кандидатов. СМИ были переполнены материалами, в которых указывалась цена голоса – $20. В результате в Приднестровье по одномандатным округам в парламент прошли «независимые» кандидаты, которые будут полностью под контролем ДПМ. При этом один из них – лютый унионист. Вы верите, что пророссийский регион проголосовал за русофоба и униониста?

Итог – 2 потерянных социалистами мандата!

Про ключевую роль спойлеров

Мы и ранее писали, что ДПМ бросила на левый фланг целую группу партий, чья задача состояла в раздроблении электората ПСРМ, в недопущении победы социалистов.

Тем не менее электорат опять попался в тот же капкан, что и в 2014 году. Что же мы получили в итоге?

Партия ШОР набрала 8,32%, или почти 118 тыс. голосов, попав в парламент с семью депутатами, которых смело можно причислить к фракции ДПМ. Партия коммунистов Воронина набрала 3,75%, или чуть более 53 тыс. голосов, и не прошла в парламент. «Наша Партия» Ренато Усатого набрала 2,8%, или почти 42 тыс. голосов, соответственно тоже не прошла в парламент. В совокупности по партийному голосованию эти партии отобрали у социалистов 15,28%, или 216 326 голосов. Кроме того, в структуре голосов, отданных за партию власти (демократов), как минимум 4–5%, или около 50 тыс. голосов, – это голоса социалистов, которые ушли к партии власти из-за подкупа, запугивания, использования админресурса.

Если конкретно, то ПКРМ, перетянув 53 тыс. голосов, лишила ПСРМ 5 мандатов (2 по партийным спискам и 3 по одномандатным округам – Единцы, Унгены и один из округов Кишинёва ). К примеру, в округе № 25 (Кишинёв) Инга Григориу (ACUM) набрала 11 635 голосов (42%). Александр Одинцов (ПСРМ) – 10 930 (40%). Как такое стало возможным? Всё просто. Кандидат от ПКРМ Виктор Мындру набрал 3198 (11%).

«Наша Партия», набрав 42 тыс. голосов, оттянула один депутатский мандат. Но главный удар Усатый нанёс в шести округах так называемой красной зоны (Глодяны, Дрокия, Чимишлия, Леово, Кантемир, Кагул), где отнял по несколько тысяч голосов, что привело к проигрышу ПСРМ с разницей в пару сотен голосов!

К примеру, в Кантемире кандидат от ДПМ Елена Бакалу набрала 8335 (35,3%), кандидат ПСРМ Владимир Цуркан – 8270 голосов (35,09%). То есть разница в 65 голосов. А всё потому, что кандидат «Нашей Партии» Константин Боештян отнял 3450 голосов (14,6%).

А теперь – внимание! 27 февраля 2019 года был аннулирован приговор жителю Бессарабки, который якобы изнасиловал свою дочь. В результате полностью рассыпалось уголовное дело, возбуждённое на мэра Бессарабки Валентина Чимпоеша. Оно и понятно. Он набрал 2150 голосов, украв победу у Петра Пушкаря (ПСРМ) в пользу Д. Дьякова. У вас есть ещё вопросы, как работали спойлеры-отнималы?

Илан Шор набрал на выборах более 8% голосов, это 7 депутатских мандатов. Кроме того, в трёх округах (Сынжера и 2 округа Кишинёва) голосов за кандидатов-спойлеров от Партии ШОР хватило, чтобы социалисты не одержали там победу. Итого 10 потерянных мандатов из-за спойлера Шора.

По сути, ПСРМ потеряла «благодаря» спойлерам 24 мандата!

По Кишинёву ПСРМ потеряла около 4–5 мандатов в пользу блока ACUM. Кстати, в этом 28 февраля признался сам председатель предвыборного штаба ДПМ В. Чеботарь, требуя взамен от ACUM создания коалиции с демократами. Оно и понятно: ACUM не имел ни одного спойлера, даже с учётом Д. Киртоакэ от ЛП. Их не атаковали. Им открыли 98 участков в ЕС. Им разрешили пиариться на фоне лидеров Румынии и ЕС. У них не было ни одного серьёзного предупреждения от ЦИК.

Позиция одобрения

Ещё 14 ноября появилась резолюция ЕС по Молдове, в которой выражалась озабоченность по поводу захвата страны «олигархическими группами», нарушения прав человека, подчинения судебной системы. Заморозили макрофинансирование, приостановили визиты в Кишинёв крупных чиновников ЕС.

Во время избирательной кампании Фейсбук удалил 200 аккаунтов молдавского правительства, что само по себе беспрецедентно и отрицательный сигнал для ДПМ.

22–23 февраля во многих западных СМИ (Washington Post, Bloomberg, Liberation) появились крайне критические статьи про И. Шора, В. Плахотнюка, ДПМ.

Но 25 февраля всё моментально изменилось. В этот день появилась позиция миссии БДИПЧ (ОБСЕ). Там отметили, что, согласно предварительным выводам миссии, выборы были в целом конкурентными, однако на протяжении всей кампании и в день голосования отмечались недостатки, в частности «обвинения в давлении на государственных служащих, явные признаки подкупа избирателей и злоупотребления государственными ресурсами». Безусловно, оценку БДИПЧ мягкой не назовёшь.

Позиция делегации ЕС в Р. Молдова также была критичной (26.02.2019 г.). Евросоюз сохранил недоверие к смешанной системе, намекнув на необходимость её отмены.

Сославшись на нарушения, обнаруженные БДИПЧ, миссия ЕС отметила, что «контроль и собственность над СМИ со стороны политических факторов ограничили плюрализм мнений, представленный избирателям».

«ЕС привержен сотрудничеству с теми в Молдове, кто поддерживает процесс реформ, лежащий в основе соглашения об ассоциации, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами независимо от политической принадлежности, обеспечения независимости судебной системы и деполитизации государственных институтов». В этом послании можно увидеть намёк на недовольство победой ДПМ и прохладное отношение к этой партии. Тем не менее ЕС признал выборы «соответствующими демократическим стандартам, но с некоторыми отклонениями». Это были предварительные позиции и оценки.

27 февраля все увидели поздравление Госдепа, которое опубликовал у себя в Twitter заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино: «США поздравляют народ Молдовы, Центральную избирательную комиссию и победителей парламентских выборов 24 февраля. Мы приветствуем оценку ОБСЕ, согласно которой парламентские выборы в Молдове были конкурентными и, в целом, соблюдали основные права человека… В то же время США разделяют озабоченность ОБСЕ информацией о подкупе избирателей и использовании админресурса».

Даже принципиальная во время мониторинга кампании НПО Promo-Lex неожиданно выдала довольно мягкую оценку. С жёсткой критикой вышла всего одна НПО –Transparency International. Там и про захват государства, и про фальсификации, и про подкуп, и про запугивание, и т. д. Проще говоря, Запад признал молдавские выборы, пусть и с оговорками.

А вы как думали? Вопрос признания выборов находился в плоскости количества мандатов блока ACUM. В ДПМ это быстро поняли, обеспечив им шесть мандатов по столице и 26 – по стране. Вот такие принципы и ценности у наших западных партнёров – точь-в-точь как и у наших олигархов.

Основная битва впереди

Безусловно, ПСРМ смело можно назвать победителем гонки, даже если некоторые близкие к власти аналитики пытаются манипулировать цифрами. Партия социалистов набрала 31% по национальному округу, ACUM – 26%, ДПМ – 23%, Партия ШОР – 8%. По одномандатным округам у ПСРМ – 17, как и у ДПМ. Фракция ПСРМ увеличилась с 25 до 35 депутатов, фракция ACUM – с 0 до 26 (но если брать результат ЛДПМ от 2014 года – то с 23 до 26), фракция ДПМ – с 19 до 30 (но в реальности упала приблизительно с 70 до 40, если учитывать и Партию ШОР).

В столице ПСРМ получила 110 тыс. голосов избирателей. В Гагаузии – 83% голосов (ДПМ – 6%, Партия ШОР – 4%), в Тараклии – 80,34%, в Окнице – 51,7%, в Приднестровье – 51,53% (несмотря на угрозы и подкуп со стороны оппонентов), в Бричанах – 45,2%, в Дондюшанах – 43,82%, в Бельцах 36%, то есть все мандаты (2) и округа! Здесь ДПМ, Партия ШОР испытали полный провал. Насчёт Кишинёва и Бельц всё логично – в городах сложнее использовать подкуп и админресурс.

ПКРМ (3,8%), «НП» – (2,8%), Партия регионов (0,2%) окончательно ушли в небытие. Люди наказали их за грязь, за обслуживание ДПМ и Плахотнюка. В случае досрочных выборов ПСРМ значительно улучшит свой результат. Задачей ДПМ было набрать 51 мандат вместе с ПКРМ. Набрали 30, а с Партией ШОР и независимыми – 40.

Напомним, что у ДПМ 700 мэров (из 800), 31 председатель района (из 32), 300 тыс. чиновников, все крупные ТВ (Prime, Canal2, Canal3, Publika, СТС) а также тьма зависимых от них ТВ – Vocea Basarabiei, Realitatea TV, все районные телеканалы (типа GRT) и радиостанции! И вот с такой армадой, с таким админресурсом они вышли на равных с оппозиционной партией по одномандатным округам и на третьем месте – по национальному голосованию, уступив ПСРМ и ACUM.

Впервые за последние шесть лет ДПМ – в меньшинстве. Они не контролируют 60 % парламента. И судя по заявлениям их лидеров, ДПМ как огня боится досрочных выборов.

35 мандатов ПСРМ не позволят им изменить Конституцию, устроить импичмент президенту. ПСРМ сама может начинать процедуру по отставке правительства, чего не могли до сих пор, и по изменению Конституции.

И да, ПСРМ окончательно укрепилась на левом поле после ухода в небытие ПКРМ и «Нашей Партии». Впереди хорошие перспективы для местных выборов. Да, ПСРМ не выиграла войну, даже заняв первое место на выборах, но она её и не проиграла. Всё только начинается…

Богдан Цырдя