Михай Гимпу: Либералов в Молдове не уничтожить, они возродятся!

Михай ГИМПУ, экс-лидер Либеральной партии:

Лидерам блока ACUM Майе Санду и Андрею Нэстасе предложили уничтожить ЛП как унионистскую партию, так как в парламент были допущены только формирования, выступающие за государственность».

Руслан КОДРЯНУ, и.о. мэра Кишинева:

Я надеюсь, что хотя бы на этот раз вы приобретёте нормальную краску, а не лак для ногтей, который смоется после первого же дождя».

Виорел ЧИБОТАРУ, экс-глава ЛДПМ:

Я прошу вас, оставьте в покое новых политиков, перешедших на более высокий уровень (...) Не надоедайте им и не учите их, что делать. Пусть они сами разбираются! А мы поможем им не поскользнуться и не потеряться в лабиринтах власти».

Марк ТКАЧУК, бывший идеолог ПКРМ:

«Я – не бывший коммунист. Я не член партии коммунистов, но по убеждениям я – коммунист. А то, что эта политическая организация пришла к такому результату, пусть это обсуждают члены этой партии. Это все было прогнозируемо».

Влад ФИЛАТ, заключенный экс-премьер Молдовы:

«Должны думать о людях».

(на вопрос журналистов о том, с кем должен вступить в коалицию блок ACUM).