Министерство здравоохранения намерено включить в медицинский полис более 1000 дорогостоящих обследований, не имея необходимых средств

Министерство здравоохранения намерено включить в медицинский полис дорогостоящие высокотехнологичные обследования, требующие огромных финансовых расходов.

Министерство здравоохранения предложило расширить список высокоэффективных услуг на основе полиса на 1000 лабораторных исследований, в том числе молекулярно-генетических, гистопатологических и цитопатологических. По данным ведомства, часть из них направлена на определение важной информации об опухолях, уровне их агрессивности, а также особенностей организма, чтобы можно было принять наилучшее решение о лечении.

Возможно, инициатива властей и заслуживала бы всяческих похвал, если бы были представлены какие-либо финансовые расчеты, касающиеся этого решения. Поскольку речь идет о высокоэффективных исследованиях, то следует заметить, что они требует огромных денежных расходов, хотя в пояснительной записке отмечается, что для реализации проекта не понадобятся дополнительные источники. В этом случае возникает риск, что оказываться эти услуги будут за счет тех, которые гарантированы застрахованным гражданам по закону.

Существуют огромные финансовые риски, считают специалисты Центра политики и анализа в области здравоохранения (PAS), о чем они сообщили в заключении, направленном в адрес Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

- В пояснительной записке к проекту не представлены оценки (количество услуг, бенефициаров и т. д., а также их стоимость) по объему лабораторных и инструментальных исследований, включенных в список SIP. В то же время проект постановления не определяет возможные риски увеличения пакета услуг и способы их решения. Увеличение объема бесплатных медицинских услуг без финансового покрытия на самом деле может представлять опасность для соблюдения принципа справедливости в финансировании и использовании медицинских услуг. До сих пор Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты не обнародовало никаких анализов о результатах расширения списка SIP за последние годы, - отмечается в заключении, направленном PAS.

Эксперты также выразили озабоченность тем, что Министерство не способно обеспечить граждан элементарными медицинскими диагностическими услугами по ряду социально-значимых заболеваний, которые оказывают большое влияние на общественное здравоохранение. В частности, речь идет о пациентах с туберкулезом, вынужденных оплачивать услуги по выявлению заболевания. Хотя по логике вещей, подобные обследования должны проводиться бесплатно для того, чтобы обеспечить пациентам доступ к лечению, сообщает sanatateinfo.md.

- В настоящее время незастрахованный человек с подозрением на туберкулез лишен финансовой защиты на этапе специализированной амбулаторной медицинской помощи, поскольку на этапе постановки диагноза требуется оплатить консультацию и параклинические медицинские услуги. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты необходимо пересмотреть нормативные акты, в том числе программу обязательного медицинского страхования, для исключения каких-либо барьеров доступа, в том числе финансовых, на каждом уровне медицинской помощи при подозрении и/или установлении диагноза социально-обусловленных заболеваний, при которых государство гарантирует полностью бесплатную медицинскую помощь, - говорится в заключении PAS.

Из-за низкой пропускной способности государственной системы здравоохранения большинство высокоэффективных обследований выполняются частными компаниями.