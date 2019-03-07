Принципы функционирования государства менять нельзя, - Гырбу

Для реализации популистских реформ, в спешке принятых накануне выборов, необходимо работоспособное правительство.

Под этим предлогом демократы обратились в Конституционный суд с просьбой растолковать несколько статей Конституции Республики Молдова. В частности, инстанцию попросили высказаться о том, как долго может продолжаться институциональное блокирование парламента и вакуум власти в случае отставки правительства, если не будет одобрен новый состав парламента, не будет сформировано большинство, и это приведет к досрочным парламентским выборам.

Судьи также должны пояснить, обязано ли правительство брать на себя все меры по обеспечению преемственности власти, экономической, финансовой и национальной безопасности и обороноспособности страны в случае блокировки работы парламента. А также высказаться по вопросу, может ли кабмин в случае образовавшегося в законодательной власти вакуума принимать нормативные акты, в том числе регламентировать ординарные и органические законы для продолжения власти, экономической, финансовой и национальной безопасности и обороноспособности страны.

Авторы документа попросили Конституционный суд рассмотреть это обращение в срочном порядке, «учитывая существующие риски вакуума власти и парламентской блокировки».

По мнению экономиста Виорела Гырбу, в случае положительного решения КС по запросу демократов о полномочиях правительства в условиях вакуума власти, парламент республики может оставаться нефункциональным в течение, как минимум, полутора лет. Положительный ответ КС фактически приведет к тому, что парламент, в принципе, будет не нужен, поскольку основные его полномочия перейдут правительству.

- Если компетенции правительства расширятся, то у Демпартии даже не будет желания формировать кабмин, потому что он у них де факто уже есть. Не нужно проводить консультации, нужно просто блокировать создание альянса в парламенте и просто избавиться от этой ветви власти. То есть де факто в Республике Молдова не будет парламента, - заявил Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдовы.

По мнению эксперта, в Молдове создалась специфическая ситуация, когда необходимо реализовывать ряд сложных и во многом популистских реформ, которые в спешке были приняты до выборов, а для этого необходимо работоспособное правительство. Это касается изменений в фискальном, пенсионном и трудовом законодательстве.

- Нынешний год – очень сложный для Республики Молдова и важно, чтобы было правительство, которое бы обеспечило результативность этих инициатив. Ситуация сложная, но нельзя менять принципы функционирования государства, исходя из специфики нынешнего года, - отметил Гырбу.

Решение этой проблемы есть и заключается в роспуске парламента в случае невозможности формирования правительства, утверждает эксперт. По его мнению, для недопущения вакуума власти в стране необходимо запустить механизм, который используется во всех демократических странах.

- Если риски политической нестабильности высоки, то нужно быстро распускать парламент. Политические партии должны ответственно подходить к развитию событий, и надо назначать новые выборы. Население должно решать, кто и какие политические партии будут руководить Молдовой. А если инициатива демократов воплотится в реальность, то такого рода привилегии получит правительство, и мы можем жить без парламента много лет. Как у нас была ситуация с назначением Николая Тимофти, когда мы три года никак не могли избрать президента. Примерно та же ситуация может случиться с парламентом, который будет на сто процентов нефункциональным и который никому не будет нужен, - заключил эксперт.