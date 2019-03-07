Виктор Пушкаш: «Запрос ДПМ – это привет из советского прошлого, когда то, что не могла сделать политическая власть, возлагалось на суды»

В период избирательной кампании Виктор Пушкаш не появлялся в публичном пространстве. По его словам - «чтобы никто не смог упрекнуть в представлении чьих-то интересов». Он считает, что «всю жизнь представлял интересы народа и служил Конституции». Каким правилам должен следовать молдавский политический класс после дня выборов? Об этом экс-глава Конституционного суда, Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры рассказал «Молдавским ведомостям».

Создание парламентского большинства необязательно, в Конституции такого понятия нет

- После получения отчета Центральной избирательной комиссии Конституционный суд подводит итоги парламентских выборов и объявляет их не позднее пяти дней. Но этот срок может затянуться на период, пока суды местного или другого уровня будут принимать решение по жалобам электоральных конкурентов. Думаю, что Конституционный суд признает итоги выборов.

Он может признать выборы действительными в целом, но не признать в каком-то избирательном округе. По Кодексу о выборах парламент признается правомочным, если признаются полномочия двух третей депутатов – это 67 мандатов.

На втором этапе президент не позднее 26 марта обязан созвать первое заседание парламента. По Конституции на это отводится 30 дней после даты выборов. В день первого заседания парламента старый парламент уходит в отставку.

На первом заседании формируются рабочие органы: публично объявляется о создании парламентских фракций, избираются председатель парламента и постоянное бюро, формируются и утверждаются комиссии и их председатели.

Может быть объявлено о создании парламентского большинства, но это необязательно, и в Конституции об этом ничего не говорится. Мандат депутата призывает избранников обслуживать интересы народа, а не считать себя членами коалиции.

Кандидатуру спикера выдвигает любой депутат, но не президент. Он считается избранным, если за него проголосовало 50 депутатов плюс один. Каждая фракция может выдвигать свою кандидатуру. Второй тур включает две кандидатуры, набравшие большинство голосов по итогам первого тура. Если и он не дал результатов, то проводятся новые выборы до тех пор, пока не будет избран глава парламента.

Параллельно, согласно статье 98 Конституции, президент проводит консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре премьер-министра. Президент имеет право предложить на обсуждение фракциям ту кандидатуру, которая сможет реализовать программы всех партий. Я уверен, что так и будет.

Кандидат в премьеры должен представить программу действий и список кабинета министров. На это дается 15 дней от первого дня заседания парламента.

Если премьер-министр получает вотум доверия парламента, то даже в случае, если его кандидатура не нравится президенту, последний обязан подписать указ о назначении и принять присягу у кабинета министров.

С одной стороны, есть статьи 85 и 98 Конституции, которые регламентируют порядок организации деятельности парламента и его досрочного роспуска, с другой – решение КС, которое обязательно для исполнения

- Статья 85 Конституции полностью регламентирует порядок организации деятельности парламента. Кроме Конституции есть правовые доктрины и опыт других стран.

На нынешнем этапе, когда по предварительным итогам партия социалистов набрала относительное большинство, она имеет право первенства в выдвижении кандидатуры премьера. Кандидатуру может выдвинуть президент или фракция социалистов.

Кандидаты обсуждаются на заседании парламента, и решение считается принятым большинством голосов депутатов.

Если парламент не одобряет первую и вторую кандидатуру, то президент предупреждает, что, если парламент не выразит вотум доверия третьей кандидатуре, то может быть распущен.

Но может быть и четвертая попытка, чтобы не проводить досрочные выборы. Согласно статье 85, на все попытки отводится 45 дней. После этого срока президент имеет право распустить парламент после консультации с КС. Судьи должны установить, что имеются обстоятельства, которые являются основанием для роспуска.

Но есть решение КС 2015 года, по которому если «формируется парламентское большинство, то оно может предложить президенту свою кандидатуру премьер министра, и президент обязан ее принять». Более того, это решение КС обязывает президента соглашаться с предложениями парламентского большинства.

Привилегией КС является толкование статей Конституции, но не создание новых правовых норм

- В Конституции ни в одной статье нет понятия «парламентское большинство», это есть только в решении КС. В статье 85 Конституции четко указано, что решения принимаются «большинством голосов».

Конституция предусматривала все правила, которым следовало руководствоваться в деле утверждения кабинета министров, но КС стал эти правила дополнять. Хотя привилегией КС является толкование статей Конституции, но не создание новых правовых норм.

Примером создания новых правовых норм стало изменение порядка избрания президента: спустя 16 лет со дня первого избрания президента в парламенте перешли к всенародному голосованию за кандидатуру главы государства. Другой пример новых правовых норм КС утвердил в 2013 году. По его решению наложен запрет на рассмотрение кандидатуры премьера, если есть подозрения в коррупции. Я до сих пор считаю, что решение выходит за рамки конституционного поля.

Другим свои решением КС признал право всех судов обращаться в КС, а до этого это право было только за Высшей судебной палатой. И это имеет отношение к компетенции парламента.

Согласно статье 6 власти разделены, и ни одна не имеет право принимать полномочия другой

- Парламент не должен уступать свои полномочия другим органам. Примеров немало. То же последнее обращение представителя ДПМ – партии, которая по предварительным итогам не набрала большинство мандатов в новом парламенте. У нее нет никаких моральных прав диктовать какие-либо условия. В обращении ДПМ говорится о расширении полномочий правительства: «С целью исключения каких-либо политических или конституционных кризисов, дать разъяснение, уполномочивающие правительство принимать ординарные и органические законы, утверждать правительство, программы».

Я повторяю, что , при всей озабоченности ситуацией, все можно решить, применяя Конституцию.

Не знаю, какое решение вынесет КС. Но само обращение противоречит букве и духу молдавской Конституции. Согласно статье шестой власти разделены, и ни одна не имеет право принимать полномочия другой. Более того, каждая ветвь власти не имеет права уступать свои полномочия другой ветви. А парламент по Конституции - единственный законодательный орган, и он не имеет права предоставлять свои полномочия исполнительному органу – правительству. Даже распоряжаться инвестициями может только парламент и не имеет право передавать их в другие руки.

Запрос ДПМ – попытка продолжить деятельность старого правительства при новом парламенте

- Запрос в КС означает попытку предоставить неполноправному правительству особые полномочия. Для этого ДПМ просит интерпретировать статьи 102 «Акты правительства» и 103 «Отставка правительства».

По статье 103 Конституции РМ правительство осуществляет свои полномочия до момента признания полномочий нового парламента. Интерпретации этой статьи может свестись к тому, что будет введено понятие о продолжении деятельности прежнего правительства и выполнения законов в условиях нового парламента. Но такая интерпретация противоречит Конституции.

Нужно отдать должное Сергею Сырбу, автору обращения: этот юрист находится в поиске решений, что полезно. Жаль только, что его инициатива противоречит Конституции.

В случае опротестования закона в КС при равенстве голосов «за» и «против» дело о подведени итогов парламентских выборов, выборов президента и итогов референдума откладывается

- Любая власть стремится оказать влияние на суд. Тенденцию из советского прошлого, когда то, что не могла сделать политическая власть, возлагалась на суды, продолжили.

У меня нет примеров телефонного права, но есть примеры, которые говорят, что судьи КС не свободны в своих решениях.

До 2001 года работа шести судей КС не блокировалась. Если мнения разделялись поровну, то седьмым решающим голосом обладал председатель. В 2008 году депутаты внесли изменения: в случае опротестования закона в КС при равенстве голосов «за» и «против» дело прекращается, за исключением некоторых случаев, по которым дело откладывается. Эти случаи включают подведение итогов парламентских выборов, выборов президента и итогов референдума.

Встает вопрос, до каких пор откладывается? И подведение итогов выборов 24 февраля текущего года может быть отложено? Тут должна сработать совесть судьи.

Марина ТИМОТИНА

На фото: Ситуацию, которая сложилась в Молдове после выборов, оценивает самый авторитетный юрист страны Виктор Пушкаш - бывший председатель Верховного суда МССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета МССР, заместитель председателя парламента, председатель Высшей судебной палаты РМ, бывший глава Высшего совета магистратуры и бывший председатель Конституционного суда.