Филип вспомнил про мусор

Премьер-министр Павел Филип потребовал срочного изменения закона об отходах и разработки дорожной карты относительно менеджмента отходов. Эта тема обсуждалась на совещании, на котором был проанализирован порядок действий по управлению твердыми отходами, передает IPN.

Премьер-министр подчеркнул, что эта проблема является одной из самых актуальных, и люди ждут решения в целях ее преодоления. „Мы все прошли предвыборную кампанию. У меня не было встречи с людьми, на которой бы они не затрагивали данный вопрос. В каждой деревне есть несанкционированные свалки, люди жалуются на то, что мусор выбрасывается, где попало. Но нам даже не нужно ехать в деревни, достаточно ехать по дорогам страны, чтобы увидеть на улицах мусорные свалки”, - сказал Павел Филип, цитируемый в пресс-релизе, переданном Правительством.

Премьер-министр подчеркнул, что не нехватка денег является самым большим препятствием в решении этой проблемы, а то, что нет национальной программы обращения с твердыми отходами. „У нас есть абсолютная уверенность в том, что если бы с самого начала независимости страны существовала национальная программа обращения с твердыми отходами, сегодня, как и во многих других странах, мы больше не говорили об этом”, - сказал Павел Филип.

Премьер-министр потребовал в срочном порядке предложить изменения в закон об отходах. В то же время необходимо будет составить ​​дорожную карту менеджмента твердых отходов, которая будет содержать все этапы для окончательного решения данной проблемы.