Политический аналитик о потенциальных правящих коалициях: «И та, и другая невозможна без ДПМ. Меня снова не покидает ощущение дежавю»

«Наиболее выгодная позиция у Демократической партии. Находясь в центре политического спектра, у нее больше пространства для маневра, во-первых, а во-вторых – возможность быть более гибкой, чтобы не разочаровать своих избирателей, и в-третьих, что важнее, без Демократической партии практически невозможна правящая коалиция, потому что в условиях Республики Молдова она не может быть широкой, она может быть только левоцентристской или правоцентристской. И та, и другая невозможна без ДПМ. И здесь меня снова не покидает ощущение дежавю, у меня часто возникает это ощущение в молдавской политике», – сообщил аналитик и журналист Анатолий Голя.

Он также отметил и другие детали. «Я вижу сценарий 2010 года, когда создавался левый альянс, когда приехал в Кишинэу председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин для придания официального характера коалиции между коммунистами и демократами. Тогда в последний момент сформировалась правоцентристская коалиция – «Альянс за европейскую интеграцию». Сейчас же может произойти с точностью до наоборот, ведутся переговоры на правом сегменте для формирования коалиции на левом», – заявил он в интервью Радио «Свободная Европа».

Кристина Пендя