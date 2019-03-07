В 2018 году Молдова экспортировала вино на сумму 2,8 млрд леев

Каждая четвёртая бутылка вина на румынском рынке - из нашей страны. В прошлом году поставки винодельческой продукции из Молдовы в Румынию выросли на 41%. Она вышла на первое место в перечне импортеров молдавского вина. На второй строчке - Китай, который закупил винодельческой продукции на 167 миллионов леев. Далее следуют Польша, Чехия и Россия.

В целом экспорт молдавского вина вырос в прошлом году на 11% почти достигнув трех миллиардов леев.

"Рынки экспорта стали очень требовательными. Там больше нет места для безликого и безымянного вина", - сказал директор Нацбюро винограда и вина Георге Арпентин.

Инвестиции в развитие виноградарства и виноделия составили в прошлом году 350 миллионов леев. В основном деньги вкладывали в закладку новых новых плантаций и модернизацию виноделен.

"Технологии и оборудование на уровне мировых. Такие же как в Италии, Германии или Китае. У них очень высокие требования к качеству", - отметил академик Борис Гэинэ.

Богатый урожай вывел Молдову на 19 место в мировом перечне стран-производителей вина.

"2018 год был хорошим для виноделов, урожайным. Качество винограда было довольно хорошим. У меня оптимистические прогнозы и на этот год", - сказал агроном Виктор Эфрос.

Площадь виноградников увеличилась в Молдове на 22%. Самые распространенные сорта Каберне Совиньон, Мерло и Алиготе.