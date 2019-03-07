Эксперты называют отказ ACUM от переговоров безответственным и высокомерным

Политическое высокомерие и безответственность лидеров блока ACUM могут обернуться кризисом в стране. В этом уверены многие политологи и журналисты. Они разделяют мнение лидера демократов Влада Плахотнюка, о том, что правая оппозиция сама загнала себя в угол, еще до выборов заявив о невозможности альянса.

Аналитики напоминают - нынешние представители блока раньше занимали высокие посты именно при коалиционной поддержке. Майя Санду, Игорь Гросу и Лилиана Николаеску-Онофрей работали в министерстве образования. Игорь Мунтяну был послом в Соединенных Штатах, и назначило его правительство, в составе которого были демократы. А Лилиан Карп, избранный депутатом от блока, состоял в Либеральной партии, тоже входившей в коалицию.

"Было много людей, включая министров и вице-министров, за назначение которых голосовал альянс, и все они работали вместе. Майю Санду назначил альянс, Игоря Гросу тоже. ACUM занял позицию в ущерб избирателям", сказал журналист Валериу Реница.

Нежелание лидеров блока идти на переговоры, по словам экспертов, противоречит ожиданиям общества.

"Люди, включая тех, кто голосовал за блок ACUM, стали думать иначе. Все сейчас настроены более миролюбиво, никто не хочет бесконечной вражды", - сказал журналист Константин Олтяну.

Также аналитики отмечают, что избиратели ждут от ПДС и "Платформы DA" исполнения предвыборных обещаний, а лидеры партий сознательно снимают с себя ответственность.

"Именно от блока зависит, сохранит ли Молдова курс не европейскую интеграцию, или же сделает другой геополитический выбор, повернувшись к востоку. Политическое высокомерие, которое, к сожалению, проявилось сейчас, может навредить интересам страны", - сказал политический аналитик Анатол Царану.

В интервью порталу deschide.md лидер демократов Влад Плахотнюк подчеркнул, что на этих выборах избирателей интересовала в первую очередь не геополитика, а социальная программа партий.