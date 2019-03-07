Вся Молдова возьмется за голову: В ближайшие дни нас ждут все «прелести» весенней погоды, которые скажутся на здоровье

Кроме дождя, солнца и ветра, ожидаются магнитные бури.

Не балует жителей Молдовы погода в марте постоянством: то солнце, то дождь, то сильный порывистые ветер. Впрочем, это же весна! А весной так и происходит - меняются погодные условия достаточно резко и стремительно. Если утром светило солнце, то уже к вечеру небо затянулось тучами и накрапывает дождь.

Так, если вчера в стране было довольно прохладно (по сравнению с предыдущими днями) и был дождь, то уже сегодня, 7 марта, столбики термометров подымутся до долгожданных +17 градусов днем— это почти жарко! А ночью, конечно, будет еще холодно - +4 градуса.

А вот 8 марта в Молдову придет настоящая весна с абсолютным температурным рекордом для начала марта +20.

Правда, особой радости теплые деньки не принесут. Метеорологи 7 и 8 марта обещают магнитные бури. А в выходные, хотя и будет достаточно тепло (+11...+14 днем в центральной части Молдовы) ожидается сильный порывистый ветер (17 м/с) и кратковременные дожди.

Чего остерегаться

Понятно, что при таких капризах погоды даже здоровому человеку не по себе, не говоря уже о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как правило, именно при резких перепадах температур увеличивается количество инфарктов-инсультов и гипертонических кризов ( к перепадам температуры тяжело адаптируются сосуды)

Влияют на самочувствие и магнитные бури, которые провоцируют раздражительность и головные боли.

Стоит быть предельно внимательными к собственному здоровью и тем, кто казалось бы относительно здоров. В Молдове немало «скрытых» гипертоников, которые даже не догадываются о своих проблемах с давлением.

Как поступить

Специалисты сходятся во мнении, что резкая смена погоды опасна для всех людей, без исключения! Разница в том, что люди с хроническими заболеваниями переносят погодные капризы намного тяжелее.

Лучше в эти дни воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок. Не вгонять себя в стрессовые ситуации и побольше отдыхать. Рекомендуют врачи, на всякий случай всегда при себе иметь необходимые лекарства.

ЛИДИЯ ТКАЧ, КРИСТИНА ПЕНДЯ