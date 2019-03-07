Загадка: Куда подевался наш лес?

С 2007 года до 2018 года площади лесов в Молдове расширились с 439 до 451,9 тысячи га.

За это же время были вырублены леса на площади 242,4 тысячи га. Вырубка производилась нарастающим итогом - с 17 тысяч га в 2007 году до 32 тысяч га в 2018 году.

И посажены - на площади всего 21,3 тысячи га.

За последние годы сажали всего по 100 га, а вырубали по 25-32 тысяч га.

Как можно было вырубить почти половина площадей лесных массивов - 242 тысячи га, посадить всего 21 тысячу и получить рост площадей на 110 тысяч га?

Вся информация была одолжена с портала нашей статистики. (Банк статистических данных. Окружающая среда. Земельный и лесной фонды).

Думитру БАРБАЛАТ