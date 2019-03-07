Программа "Первое жильё" ударит по бюджету

В поствыборный период будущему правительству придётся столкнуться с ростом дефицита бюджета параллельно с замедлением экономического роста, утверждают эксперты Независимого аналитического центра Expert-Grup. Их прогнозы предполагают замедление экономического роста в 2019 году до 3,5% на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе, а также снижение инвестиционной активности. По мнению экспертов, одновременно с этим дефицит бюджета может достичь уровня 3% от ВВП, что найдёт своё отражение в увеличении объёма банковских займов и ещё больше отдалит реальный сектор от банковских кредитных ресурсов, передаёт IPN.

На страницах публикации „Экономическая реальность” эксперты Центра отмечают, что 2019 год пройдёт под знаком двух противоречащих друг другу явлений. Речь идёт о „лихорадке” инициатив и политик предвыборного характера, за которой, скорее всего, в поствыборный период последуют некие малоприятные корректировки. Нарастание активности популистской и предвыборной политики по мере приближения выборов не является чем-то новым ни для Республики Молдова, ни для других стран. Тем не менее, пыл обещаний и политик с очевидными негативными последствиями для бюджета, старт реализации которых был дан молдавскими властями в канун парламентских выборов, не может не вызывать беспокойства, особенно в условиях роста дефицита бюджета и объёмов займов правительства у банков”, - утверждают эксперты.

По их мнению, эти обещания и политики носят внеплановый характер, их проводят в жизнь вне рамок стратегического планирования правительства. Поэтому их реализация потребует перераспределения финансовых, институциональных и человеческих ресурсов государства в политических интересах, а это негативно скажется на других областях.

Среди многочисленных инициатив такого рода, старт реализации которых был дан в последнее время, эксперты выделяют пять наиболее очевидных шагов предвыборного характера, сопряжённых с рядом непосредственных угроз. К ним относятся: предоставление единовременной поддержки получателям пенсий, повышение заработной платы в бюджетном секторе, налоговая реформа. Эксперты также указывают на программы „Первое жильё-1, 2 и 3” и временное освобождение от уплаты таможенных пошлин молдавской продукции, экспортируемой на российский рынок.

По мнению Expert-Grup, хотя на первый взгляд эти шаги благотворны, их долгосрочные последствия для экономического роста и благосостояния населения окажутся нейтральными или даже негативными. А именно: хотя предоставление пенсионерам единовременной поддержки в размере 600 леев означает прямую выгоду для многочисленной категории лиц с низкими доходами, саму проблему она не решит. Поддержку планируется предоставить лишь один раз, а это означает, что благосостояние получателей не увеличится. Зато правительству в результате корректировки бюджета придётся изыскать около 360 миллионов леев, что повлечёт за собой увеличение банковских займов или перераспределение средств за счёт других направлений, быть может, столь же важных.

Что касается программы „Первое жильё”, то, по мнению экспертов, хотя она была предусмотрена в качестве выгодного механизма для тех, кто не может позволить себе ипотечный кредит на рыночных условиях, она сопряжена, по меньшей мере, с двумя рисками. Речь идёт о риске выдачи кредитов получателям, которые в реальности не смогут выполнить свои платёжные обязательства, что негативно скажется на государственном бюджете, поскольку правительство покроет половину просроченных кредитов. Эксперты указывают и на риск искажения рынка кредитования вследствие принуждения банков выделять долгосрочные кредитные ресурсы в секторе недвижимости, лишая „длинных денег” другие сектора, что будет иметь негативные последствия для инвестиционной деятельности. В некоторых банках, активно участвующих в этой программе, показатели долгосрочной ликвидности уже приблизились к минимально допустимым пределам.

По мнению экспертов, чтобы справиться с дисбалансами в налоговой сфере, будущее правительство может прибегнуть к повышению налогов и сборов или масштабной оптимизации в государственном секторе, что отрицательно скажется на экономическом росте.