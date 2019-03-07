На Киевской улице в столице модернизировали уличное освещение. Там установили 120 столбов со светодиодными лампами. По расчетам властей, это позволит сэкономить почти 50% расходов на электроэнергию. Горожане говорят, что теперь на улице стало более безопасно.

"Очень хорошо, идешь по тротуару и видишь, куда идешь. Спасибо мэрии за это". "Очень хорошее дело. До сих пор было темно". На модернизацию уличного освещения на Киевской мэрия выделила почти 600 тысяч леев.

"Это для безопасности и комфорта граждан. Мы приложим все усилия, чтобы в городе было освещение. Уличное освещение и дороги - самые большие проблемы города. Сегодня мы здесь, а параллельно идет работа на Московском проспекте", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

"Две бригады работали в течение трех недель. Здесь работы были более сложные, потому что на тротуарах вообще не было освещения. Чем больше улиц будет освещено, тем безопаснее будет дорожное движение и город будет выглядеть совсем иначе", - добавил и.о. главы управления транспорта Виталий Бутучел.

В этом году уличное освещение модернизирую на 10 столичных улицах. Общая стоимость проекта более 14 миллионов леев.