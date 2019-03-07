Что последует после того, как ЦИК утвердит мандаты депутатов, кто будет председательствовать на первом заседании парламента!

Центральная избирательная комиссия направила в Конституционный суд (КС) отчет о результатах выборов в парламент Республики Молдова, которые прошли 24 февраля 2019 года, и на днях КС должен подтвердить или опровергнуть законность выборов, утвердить депутатские мандаты.

Если КС утвердит мандаты депутатов, в соответствии с Регламентом парламента, то вновь избранный парламент собирается на учредительное заседание по созыву президента Республики Молдова не позднее 30 дней после выборов при условии избрания не менее двух третей от общего числа депутатов.

Согласно регламенту (ст. 2), на учредительном заседании вновь избранного парламента председательствует старейший по возрасту депутат, а затем, после избрания, – председатель парламента или один из заместителей председателя парламента.

Так, самым старым депутатом в нынешнем парламенте, как и в предыдущем, является социалист Эдуард Смирнов. Он родился 17 сентября 1939 года, в этом году ему исполнится 80 лет.

Председательствующий на заседании предоставляет председателю Конституционного суда слово для доклада о результатах выборов парламента и признании мандатов избранных депутатов.

Парламент считается законно конституированным со дня проведения учредительного заседания.

Андриана Кептине