Эра бессердечия: В российском селе, где живут выходцы из Молдовы, насмерть замерзла 86-летняя пенсионерка — ее никто не пустил на порог!

Теперь они говорят, что испугались Марию Васильевну, которая стучала им в двери посреди ночи.

В ночь на 28 февраля в Малоярославецком районе Калужской области ушла из дома 86-летняя Мария Васильевна, страдающая деменцией. Три дня она скиталась по селу Оболенское и его окрестностям в поисках помощи, пишут наши коллеги из «КП-Калуга».

Тревогу забил сын пенсионерки на следующий же день, первого марта, сообщает mk.ru.

Как сообщают волонтёры, бабушка была дезориентирована, ночью она стучала в двери жилых домов и магазинов, но ей никто не открывал. В один из таких моментов она попала на запись камеры видеонаблюдения, пишет «КП-Калуга».

На кадрах видно, что старушка дезориентирована и сильно дрожит - одета она очень она была очень легко и явно не по погоде: легкий халатик, сверху мужской пиджак (позже кто-то из особо сострадательных граждан накинул ей на плечи куртку), шапочка и резиновые калоши на босу ногу. Стало понятно — долго так в мороз ей не протянуть.

К несчастью, опасения подтвердились: Марию Васильевну нашли мертвой второго марта. Она забрела в дачный поселок и, видимо, пытаясь укрыться от холода, попыталась пролезть в щель между домом и землей шириной в 20 сантиметров. Когда ее обнаружили, на ноге мертвой Марии Васильевны была лишь в одной галоше. Она укрыла пиджаком голову, а рядом лежала та самая куртка, которую на нее накинул незнакомец.

Множество местных жителей рассказали волонтерам, что видели старушку, что она стучалась к ним в двери, но почему-то в тепло ее так никто и не пустил.

Отговорки у всех самые разные — кто-то побоялся постороннего человека, кто-то оделся, вышел, а нежданная гостья уже ушла. Мы попытались разобраться в этой истории и связались с местным жителем Александром, который рассказал, почему сейчас люди не открывают двери.

- Мария Васильевна была очень доброй, работящей женщина, - говорит Александр. - Всю жизнь она проработала на железной дороге, потом вышла на пенсию. Даже на пенсии она не ленилась, держала корову, следила за хозяйством. Все местные жители ее знали и любили, другое дело, что осталось их мало — все разъехались.

- Она жила одна?

- Одна, но у нее был сын, очень добрый парень. Хороший мужик. Живет в области, но постоянно приезжал к матери, помогал, ухаживал за ней, заботился. И продуктами помогал, и по хозяйству и просто заботой.

- Как у Марии Васильевны было со здоровьем?

- Года два назад пожар у нас был, горел соседний с ней дом. Огонь был очень сильный, тяжелый. Вот она, видимо, переволновалась и память после этого потеряла. Но до этого случая из дома она никогда не уходила — сын за ней следил, контролировал, был рядом. Он был очень любящим, мы часто видели их вместе. Он сразу понял, что она ушла. Как я слышал, он утром к ней приехал, смотрит, нет ее! Тут же забил тревогу.

- Мария Васильевна долго ходила по селу, стучалась в двери. Скажите, почему же ей так никто и не открыл?

- Да, я слыхал об этом. Долго она ходила, стучалась. Но у нас жители в селе уже не коренные, большинство - приезжие из Молдавии и Казахстана. Наши молодые поуезжали все в область, в город, а старики поумирали. Сейчас уже мало кто кого знает, помнит. Теперь кто-то из тех, к кому она стучалась, говорят, что испугались пускать в дом чужого человека, но как это — бояться старушки?! Черствый сейчас народ стал. Теперь те, к кому она стучалась, ходят, обсуждают случившееся, но ни одной адекватной причины того, почему они не открыли дверь, я так и не услышал.

НИКИТА ЗВЕРЕВ