В Молдове - не самый дешевый мобильный интернет в мире, но и не Зимбабве с 75-ю долларами за гигабайт

Наша республика заняла 57 место в рейтинге.

На 57-м мест в мире оказалась Молдова по стоимости мобильного интернета. Рейтинг составила британская компания Cable, сообщает Publika.

Самый дешевый интернет в Индии - 26 центов за один гигабайт. Также в первой тройке - Кыргызстан и Казахстан.

На четвертом месте Украина, где за гигабайт трафика в среднем платят 51 цент. Россия двенадцатая с 91-ним центом. Румыния тоже обошла Молдову, расположившись на 37-й позиции. У соседей гигабайт стоит доллар 89 центов. А у нас средняя стоимость - два доллара 82 цента.

На противоположном конце списка - Зимбабве, где гигабайт стоит больше 75-ти долларов. Включили в список 230 стран. В остальных данные недоступны либо мобильного интернета нет вообще.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ