Молдова приняла участие в Международной молодежной видеоконференции в Ливадийском дворце

В Кишиневе, в Российском центре науки и культуры, состоялось видео подключение к Международной молодежной видеоконференции в Ливадийском дворце, сообщает пресс-служба РЦНК.

Международная конференция с 2015 года проходит в Ливадийском дворце. Ее проведение приурочено к очередной годовщине встречи в Ялте глав союзных держав в 1945 году. По мнению организаторов, встреча молодежи и ветеранов и онлайн подключение участников из Дипломатической Академии МИД РФ, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в рамках IV Международной молодежной видеоконференции даст положительный импульс в укреплении и развитии дружбы между народами. Особую значимость проведению этого мероприятия придает празднование в России в марте 2019 года пятилетнего юбилея выбора жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Российской Федерацией», – отметил президент международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин.

В конференции с молдавской стороны приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители и активисты ветеранских и патриотических организаций, члены национального комитета «Наследники Победы».