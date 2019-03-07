7 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдова приняла участие в Международной молодежной видеоконференции в Ливадийском дворце
07.03.2019

В Кишиневе, в Российском центре науки и культуры, состоялось видео подключение к Международной молодежной видеоконференции в Ливадийском дворце, сообщает пресс-служба РЦНК.

Международная конференция с 2015 года проходит в Ливадийском дворце. Ее проведение приурочено к очередной годовщине встречи в Ялте глав союзных держав в 1945 году. По мнению организаторов, встреча молодежи и ветеранов и онлайн подключение участников из Дипломатической Академии МИД РФ, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в рамках IV Международной молодежной видеоконференции даст положительный импульс в укреплении и развитии дружбы между народами. Особую значимость проведению этого мероприятия придает празднование в России в марте 2019 года пятилетнего юбилея выбора жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Российской Федерацией», – отметил президент международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин.

В конференции с молдавской стороны приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители и активисты ветеранских и патриотических организаций, члены национального комитета «Наследники Победы».


 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.