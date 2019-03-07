Политолог считает, что для создания коалиции Демпартия может перейти к сценарию «депутаты всех фракций, объединяйтесь»

Исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Влад Кульминский считает, что Демпартия может обратиться к сценарию формирования нового парламента по принципу «депутаты всех фракций, объединяйтесь!».

Как передает «ИНФОТАГ» он отметил в социальных сетях, что «исходя из коллективной присяги на верность, данной социалистами, Игорь Додон в Москве получил ясный сигнал о недопустимости коалиции с ДПМ, формальной или неформальной». По мнению эксперта, это и неудивительно, так как подобный союз обернется «поглощением» ПСРМ».

«Москва еще сохраняет надежду, что после стольких инвестиций у ПСРМ и Додона еще есть шансы прийти к власти, взять большинство после досрочных выборов. И в этих условиях ДПМ вынуждена перейти к т.н. варианту «B» – привлечение всех «желающих» из других фракций», - сказал эксперт.

По его словам, «у демократов уже есть 40 мандатов (30 собственных, плюс депутаты партии Шор и трое независимых), к которым очень возможно присоединится парочка, но совсем немного, из блока ACUM».

«Для депутатов ПСРМ такой вариант обернется возможным давлением и применением санкций со стороны ДПМ, Генеральной прокуратуры, НЦБК и судебных инстанций. Однако могут быть предложены и различные стимулы: должности, доступ к огромным средствам, министерские кресла, комфортная жизнь в рамках коалиции. В этих условиях, вспоминается, что многие нынешние депутаты ПСРМ подписали аналогичную декларацию о верности, перед уходом из Партии коммунистов. И, открытым остается вопрос, что же предпочтут депутаты в этот раз», - заключил эксперт.