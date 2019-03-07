Опаснейшая игра MOMO добралась до детей Молдовы

Опасная онлайн-игра стремительно распространяется среди детей и подростков. Речь идет о так называемом «MOMO challenge», который призывает участников совершать различные действия, угрожая им даже смертью, в случае, если они откажутся делать что-либо. Игра уже некоторое время известна во всем мире, а теперь добралась и до Молдовы.

На игру можно наткнуться буквально где угодно - в мессенджерах, в роликах на ресурсе Youtube, в социальных сетях, онлайн-играх Fortnite и Minecraft, однако чаще всего она появляется в безобидных на первый взгляд роликах с мультиками, которые родители включают своим детям.

Неизвестно, кто стоит за этим, однако известно, что кто-то подвергает обработке эпизоды мультфильмов, опубликованные на ресурсе Youtube, в примеру эпизоды «Свинки Пеппы». Родитель включает своему ребенку безопасный мультфильм (либо это делает сам ребенок) и отходит в соседнюю комнату. Однако спустя несколько минут в кадрах появляется жуткое лицо, которое начинает требовать от ребенка совершить определенные действия - сначала незначительные, однако порой требуется причинить себе вред. Доверчивых детей заставляют подчиняться угрозами - жуткий голос говорит, что в случае непослушания появится МОМО, которое навредит родителям или, даже, убьет их.

Впрочем, история появляения столь жуткого существа довольна прозаична - она была создана японским художником Кейсуке Айсо в 2016 для выставки в Токио.

Скульптура полуженщины-полуптица называется «Мама-птица». По словам создателя, он действительно планировал ее несколько жутковатой, однако не ожидал, что ее изображение начнут использовать для подобных целей.

Недавно он сообщил, что скульптура была уничтожена.

- Дети могут быть спокойны - Момо уничтожена. Ее больше нет. Проклятье снято, - сообщил Кейсуке Айсо.

В мировых СМИ и социальных сетях также появлялось множество сообщений о том, что якобы эта игра привела к суициду детей и подростков, однако ни одна из этих новостей так и не была подтверждена.